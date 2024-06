apparentées et alliés conformément au paragraphe 2 de l'article 8.1 du Règlement 61-101sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières. Les résolutions annuelles d'Aurifère Réunion et la résolution relative au régime d'options de Spinco doivent chacune être approuvées à la majorité des voix exprimées par les actionnaires d'Aurifère Réunion présents ou représentés par un fondé de pouvoir à l'assemblée d'Aurifère Réunion.

Le conseil d'Aurifère Réunion a fixé à la fermeture des bureaux le 3 juin 2024 (la « date de clôture des registres d'Aurifère Réunion ») la date de clôture des registres servant à établir la liste des porteurs de titres comportant droit de vote d'Aurifère Réunion qui ont le droit d'être convoqués et de voter à l'assemblée d'Aurifère Réunion. Seuls les porteurs de titres comportant droit de vote d'Aurifère Réunion inscrits à la fermeture des bureaux à la date de clôture des registres d'Aurifère Réunion ont le droit de recevoir l'avis de convocation à l'assemblée d'Aurifère Réunion et de voter à l'assemblée d'Aurifère Réunion.

La circulaire fournit des renseignements supplémentaires sur chaque sujet devant être abordé à l'assemblée d'Aurifère Réunion, y compris l'arrangement, et est réputée faire partie du présent avis de convocation à l'assemblée annuelle générale et extraordinaire des porteurs de titres comportant droit de vote d'Aurifère Réunion.

Seuls les porteurs de titres comportant droit de vote d'Aurifère Réunion inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés peuvent participer et voter à l'assemblée d'Aurifère Réunion. Les porteurs de titres comportant droit de vote d'Aurifère Réunion qui ne sont pas en mesure d'assister à l'assemblée d'Aurifère Réunion doivent suivre les instructions figurant sur le formulaire de procuration ou le formulaire d'instructions de vote ci-joint. Les actionnaires d'Aurifère Réunion non inscrits qui détiennent leurs actions d'Aurifère Réunion par l'entremise d'un courtier, d'une banque, d'une société de fiducie ou d'un autre intermédiaire qui ne se sont pas dûment nommés à titre de fondés de pouvoir pourront assister à l'assemblée d'Aurifère Réunion en tant qu'invités, mais ne pourront pas voter ni poser de questions à l'assemblée d'Aurifère Réunion. Les actionnaires d'Aurifère Réunion non inscrits qui souhaitent assister, poser des questions et voter à l'assemblée d'Aurifère Réunion doivent suivre attentivement les instructions fournies par leur prête-nom ou autre intermédiaire. Pour être valides, les procurations doivent parvenir au président de l'assemblée d'Aurifère Réunion avant le début de l'assemblée d'Aurifère Réunion ou de toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement ou de report.

Le vote par procuration n'empêchera pas un porteur de titres comportant droit de vote d'Aurifère Réunion de voter à l'assemblée d'Aurifère Réunion si celui-ci révoque sa procuration et assiste à l'assemblée d'Aurifère Réunion, mais il fera en sorte que les voix exprimées par les porteurs de titres comportant droit de vote d'Aurifère Réunion qui ne peuvent pas assister à l'assemblée d'Aurifère Réunion soient prises en compte. Dans tous les cas, les porteurs de titres comportant droit de vote d'Aurifère Réunion devraient s'assurer que les procurations sont reçues par l'agent des transferts dans le cadre de l'arrangement, Services aux Investisseurs Computershare Inc. au 100 University Avenue, 8th Floor, Toronto (Ontario) M5J 2Y1, au plus tard 48 heures (à l'exclusion des fins de semaine et des jours fériés dans les provinces de Québec et d'Ontario) avant l'assemblée d'Aurifère Réunion ou toute reprise de celle-cien cas d'ajournement ou de report. En l'absence d'ajournement ou de report de l'assemblée d'Aurifère Réunion, l'heure limite de la réception des procurations est fixée à 10 h (heure de l'Est) le 5 juillet 2024. Le président de l'assemblée d'Aurifère Réunion peut, à son gré et sans préavis, reporter l'heure limite pour le dépôt des procurations ou renoncer à la faire respecter.

Peu importe qu'un porteur de titres comportant droit de vote d'Aurifère Réunion prévoie ou non assister à l'assemblée d'Aurifère Réunion, tous les porteurs de titres comportant droit de vote d'Aurifère Réunion sont invités à examiner attentivement la circulaire et à remplir un formulaire de procuration ou un formulaire d'instructions de vote pertinent dès que possible afin de s'assurer que les voix de ce porteur de titres comportant droit de vote d'Aurifère Réunion seront prises en compte à l'assemblée d'Aurifère Réunion.

Aux termes de l'ordonnance provisoire, chaque actionnaire d'Aurifère Réunion inscrit a le droit de faire valoir sa dissidence

l'égard de la résolution relative à l'arrangement d'Aurifère Réunion et de recevoir un montant égal à la juste valeur de ses actions d'Aurifère Réunion à la fermeture des bureaux le jour ouvrable précédant l'approbation de la résolution relative à l'arrangement d'Aurifère Réunion. Ce droit à la dissidence que les actionnaires d'Aurifère Réunion inscrits peuvent faire

valoir et la procédure à suivre dans le cadre de l'exercice d'un tel droit à la dissidence sont décrits à la rubrique