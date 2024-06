Conventions de vote et de soutien

Chacune des administrateurs et des membres de la haute direction de GMIN, ainsi que les trois principaux actionnaires de GMIN, à savoir La Mancha, Franco-Nevada et Eldorado Gold Corporation (« Eldorado »), qui sont propriétaires, au total, d'environ 60 % des actions de GMIN en circulation, ont conclu des conventions de vote et de soutien avec Aurifère Réunion aux termes desquelles ils ont convenu d'exercer, à l'assemblée de GMIN, les droits de vote rattachés à leurs actions de GMIN en faveur de l'arrangement et de toute autre opération envisagée dans la convention d'arrangement (les « conventions de vote et de soutien d'Aurifère Réunion »).

De même, chacun des administrateurs et des membres de la haute direction d'Aurifère Réunion, ainsi que La Mancha et deux filiales de Dundee Corporation et une fiducie contrôlée par cette dernière, qui sont propriétaires, au total, d'environ 29 % des actions d'Aurifère Réunion en circulation, ont conclu des conventions de vote et de soutien avec GMIN aux termes desquelles ils ont convenu d'exercer, à l'assemblée d'Aurifère Réunion, les droits de vote rattachés à leurs actions d'Aurifère Réunion en faveur de l'arrangement et de toute autre opération envisagée dans la convention d'arrangement (les

conventions de vote et de soutien de GMIN »).

Comité spécial de GMIN et recommandation du conseil

Après un examen attentif, y compris un examen approfondi de la convention d'arrangement, des avis quant au caractère équitable fournis par RBC Dominion valeurs mobilières Inc. (« RBC ») et Valeurs mobilières Cormark inc. (« Cormark ») et d'autres questions jugées pertinentes, y compris les divers facteurs décrits plus en détail dans la circulaire de sollicitation de procurations conjointe ci-jointe de GMIN et d'Aurifère Réunion (la « circulaire »), et après consultation de la direction de GMIN et de ses conseillers financiers et juridiques, le comité spécial du conseil de GMIN formé aux fins de l'examen de l'arrangement (le « comité spécial de GMIN ») a déterminé à l'unanimité que l'arrangement, ainsi que la réalisation des placements privés de GMIN, sont dans l'intérêt de GMIN. Par conséquent, le comité spécial de GMIN a recommandé à l'unanimité que le conseil de GMIN approuve la convention d'arrangement et les placements privés de GMIN et recommande aux actionnaires de GMIN de voter en faveur de la résolution relative à l'arrangement de GMIN et de la résolution relative aux placements privés de GMIN.

Le conseil de GMIN (David A. Fennell s'étant abstenu de voter en raison de son rôle de président du conseil membre de la direction d'Aurifère Réunion, et Karim Nasr s'étant abstenu de voter uniquement au sujet des placements privés de GMIN en raison de son rôle de membre de la haute direction de La Mancha), après avoir consulté les conseillers financiers et juridiques du conseil de GMIN et suivant la recommandation unanime du comité spécial de GMIN, a déterminé à l'unanimité que l'arrangement, ainsi que la réalisation des placements privés de GMIN, sont dans l'intérêt de GMIN. Par conséquent, le conseil de GMIN (sauf David A. Fennell et Karim Nasr, qui se sont abstenus, tel qu'il est expliqué ci-dessus)recommande à l'unanimité aux actionnaires de GMIN de voter en faveur de la résolution relative à l'arrangement de GMIN, dont le libellé complet est reproduit à l'« Appendice A - Résolution relative à l'arrangement de GMIN » joint à la circulaire, et en faveur de la résolution relative aux placements privés de GMIN, dont le libellé complet est reproduit à la rubrique « Placements privés de GMIN - Approbation des placements privés de GMIN » de la présente circulaire.

Lorsqu'ils ont examiné les modalités et conditions de la convention d'arrangement et des opérations qui y sont prévues et lorsqu'ils ont déterminé que l'arrangement et les placements privés de GMIN sont dans l'intérêt de GMIN, le comité spécial de GMIN et le conseil de GMIN ont tenu compte d'un certain nombre de facteurs, notamment les suivants :

Actif de premier plan : Le Projet Oko West fait partie des projets de développement aurifère de la plus haute qualité au monde. Il abrite l'une des plus importantes découvertes aurifères du Bouclier de Guyane, une région favorable à l'exploitation minière, connue pour ses gisements de classe mondiale. Le Projet Oko West a le potentiel de soutenir un vaste complexe minier à longue durée de vie offrant un calendrier de production accéléré;

Portefeuille renforcé : Le regroupement d'entreprises de GMIN et d'Aurifère Réunion positionne la nouvelle GMIN pour qu'elle devienne un producteur d'or intermédiaire de premier plan en Amérique du Sud, en s'appuyant sur le potentiel à court terme du Projet TZ, dont l'avancement respecte les échéanciers et le budget en vue d'amorcer la production commerciale au cours de la seconde moitié de 2024, et qui est conçu pour produire environ 200 000 onces d'or par année pendant les cinq premières années, à un coût durable tout compris attrayant se situant dans le quartile le plus bas, et sur le potentiel à long terme du Projet Oko West;

Équipe de direction chevronnée : L'équipe de direction de la nouvelle GMIN est en position idéale pour dégager de la valeur au Projet Oko West en tirant parti des systèmes, de l'équipement, de l'expertise et de l'équipe du Projet TZ, qui jouit d'une feuille de route enviable, notamment grâce à la société G Services miniers inc. appartenant à la famille Gignac, dans l'exécution de projets de calibre mondial dans la région du Bouclier de Guyane, pour générer des rendements de premier plan dans le secteur pour ses parties prenantes;