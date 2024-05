Reunion Gold Corporation est un explorateur aurifère basé au Canada dans le Bouclier guyanais, en Amérique du Sud. La société est principalement engagée dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières aurifères dans la région du bouclier guyanais en Amérique du Sud. Le projet phare de la société est le projet Oko West, qu'elle détient à 100 % et qui est situé en Guyane. La société détient également des intérêts dans d'autres projets d'exploration aurifère au Suriname et en Guyane française. Le projet Oko West se trouve dans le district minier de Cuyuni, à environ 95 kilomètres à l'ouest de Georgetown. Le projet Oko West comprend un permis de prospection d'une superficie d'environ 44 kilomètres carrés. Les gisements d'or en Guyane française sont Montagne d'Or, Camp Caiman, Dorlin, Esperance et Dieu Merci. Ses projets en Guyane française comprennent Boulanger et Dorlin.

