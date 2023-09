REV Group, Inc. est engagé dans la conception, la fabrication et la distribution de véhicules spécialisés et de pièces détachées et services connexes. La société opère à travers trois segments : Fire & Emergency, Commercial, et Recreation. Son segment Fire & Emergency vend des équipements d'incendie sous les marques E-ONE, Kovatch Mobile Equipment (KME), Ferrara et Spartan Emergency Response qui comprend les marques Spartan Emergency Response, Smeal, Spartan Fire Chassis, et Ladder Tower, et des ambulances sous les marques American Emergency Vehicles (AEV), Horton Emergency Vehicles (Horton), Leader Emergency Vehicles (Leader), Road Rescue et Wheeled Coach. Son segment Commercial est un producteur de petits bus scolaires de type A, de bus de transport en commun, de camions terminaux et de balayeuses aux États-Unis. Son segment "Recreation" sert le marché des véhicules de loisirs à travers ses principales marques, telles que American Coach, Fleetwood RV, Holiday Rambler, Renegade RV, Midwest Automotive Designs et Lance Camper.

Secteur Véhicules et machines lourdes