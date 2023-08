Revance Therapeutics, Inc. est une société de biotechnologie. La société se concentre sur des offres esthétiques et thérapeutiques avancées. Le portefeuille esthétique de la société comprend des produits et des services créés par des experts, notamment DAXXIFY (DaxibotulinumtoxinA-lanm) pour injection, la collection RHA de produits de comblement dermique et OPUL, la première plateforme de commerce relationnel pour les pratiques esthétiques. Le portefeuille thérapeutique de la société se concentre sur les troubles du mouvement musculaire et évalue DAXXIFY dans deux pathologies débilitantes, la dystonie cervicale et la spasticité des membres supérieurs. Le DaxibotulinumtoxinA pour injection associe un excipient peptidique stabilisateur exclusif à d'autres excipients. DAXXIFY, un produit approuvé commercialement, est un inhibiteur de la libération d'acétylcholine et un agent bloquant neuromusculaire indiqué pour l'amélioration temporaire de l'apparence des rides glabellaires modérées à sévères associées à l'activité des muscles corrugator et/ou procerus chez les patients adultes.

Secteur Produits pharmaceutiques