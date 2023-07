Revasum Inc. se consacre à la conception et à la fabrication de biens d'équipement utilisés dans le processus de fabrication de dispositifs à semi-conducteurs. Le portefeuille de produits de la société comprend des équipements de meulage, de polissage et de planarisation chimico-mécanique (CMP) utilisés pour la fabrication de substrats et de dispositifs destinés à l'industrie mondiale des semi-conducteurs. Les solutions d'équipement de la société comprennent le polisseur 6EZ, le broyeur 7AF-HMG et l'équipement réusiné. La polisseuse 6EZ est une polisseuse entièrement automatisée, pour une seule tranche de silicium, avec un système de séchage et d'extinction, conçue spécifiquement pour le carbure de silicium (SiC). Le broyeur 7AF-HMG est conçu pour le broyage des métaux durs. Ses solutions d'équipement font partie intégrante de la chaîne de production pour la fabrication et le traitement des plaquettes de SiC d'environ 200 mm et moins. Ces plaquettes sont utilisées pour fabriquer des micropuces, des capteurs, des diodes électroluminescentes (LED), des dispositifs de radiofréquence (RF) et des dispositifs d'alimentation, des téléphones mobiles, des wearables, des applications automobiles, des technologies de cinquième génération (5G) et des applications industrielles.