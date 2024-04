Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. est une entreprise de santé mentale. La société est principalement engagée dans la fourniture de services de psychothérapie. Elle propose des psychothérapies assistées par la kétamine et d'autres traitements par l'intermédiaire de son réseau de cliniques de santé mentale intégrative. Les secteurs de la société comprennent les opérations cliniques et la recherche. Le secteur des opérations cliniques englobe les cliniques de psychothérapie assistée par la kétamine de la société à travers les États-Unis d'Amérique. Le segment Recherche de la société comprend le développement de cliniques virtuelles dans le métavers et les dépenses liées à la recherche. L'entreprise propose des traitements axés sur le patient par l'intermédiaire de cliniques médicales qui guident les patients dans le cadre de psychothérapies assistées par la kétamine. La psychothérapie renforcée par la kétamine (KEP) est un traitement clinique qui associe l'administration de kétamine à des séances de psychothérapie. La KEP est prescrite pour traiter la dépression, le syndrome de stress post-traumatique (SSPT) et d'autres applications thérapeutiques.

Secteur Installations et services en soins de santé