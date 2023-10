Reviv3 Procare Company est une entreprise émergente de produits de consommation en ligne. La société fabrique et commercialise des produits d'amélioration et de protection de l'audition haut de gamme, notamment des bouchons d'oreille, des casques antibruit et des oreillettes, sous la marque AXIL, ainsi que des produits de soins capillaires et de la peau haut de gamme sous sa marque interne Reviv3 Procare, qu'elle vend aux États-Unis, au Canada, dans l'Union européenne et dans toute l'Asie. La société opère dans deux secteurs : l'amélioration et la protection de l'audition, et les soins des cheveux et de la peau. Les produits du segment de l'amélioration et de la protection de l'audition comprennent les écouteurs GS Xtreme pour l'amélioration du son et la protection de l'audition, les écouteurs numériques XCOR True Wireless avec commande tactile, les écouteurs TRACKR Blu pour l'amélioration du son, la protection de l'audition et les protège-oreilles audio Bluetooth, ainsi que les protections d'oreilles passives X-PRO. Le segment des soins de la peau et des cheveux de la société se concentre sur les ventes interentreprises dans les salons par l'intermédiaire de son réseau de distributeurs nationaux et internationaux.

Secteur Produits cosmétiques