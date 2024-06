Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique. La société découvre, développe et cherche à commercialiser des traitements pour des maladies représentant des besoins médicaux non satisfaits. Le pipeline de la société se concentre sur le système nerveux central, les maladies respiratoires et métaboliques. Son pipeline comprend deux médicaments candidats, RP5063 (brilaroxazine) et RP1208. Son principal candidat-médicament, la brilaroxazine, est en cours de développement clinique et vise à traiter de multiples indications neuropsychiatriques. Celles-ci comprennent la schizophrénie, le trouble bipolaire (BD), le trouble dépressif majeur (TDM), le trouble du déficit de l'attention/hyperactivité (TDAH), les symptômes comportementaux et psychotiques de la démence ou de la maladie d'Alzheimer (SCPD), et la psychose de la maladie de Parkinson. La brilaroxazine est également prête pour le développement clinique de deux indications respiratoires, dont l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) et la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI). Son candidat-médicament RP1208 est un triple inhibiteur de la recapture (TRI).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale