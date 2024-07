Revive Therapeutics Ltd. est une société canadienne spécialisée dans les sciences de la vie. La société se concentre sur la recherche et le développement de traitements pour les maladies rares et les maladies infectieuses. La société explore l'utilisation de la Bucillamine pour le traitement des maladies infectieuses, en se concentrant initialement sur la grippe sévère et le COVID-19. Par l'intermédiaire de sa filiale Psilocin Pharma Corp, la société fait progresser le développement de produits thérapeutiques à base de psilocybine pour le traitement de diverses maladies et de divers troubles. Le portefeuille de produits pharmaceutiques à base de cannabinoïdes de la société se concentre sur les maladies inflammatoires rares et la société a obtenu de la Food and Drug Administration (FDA) le statut de médicament orphelin pour l'utilisation du cannabidiol (CBD) dans le traitement de l'hépatite auto-immune (maladie du foie) et dans le traitement des lésions d'ischémie et de reperfusion dues à la transplantation d'organes.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale