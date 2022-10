Le rallye des actions mèmes pourrait être le signe d'un retour de l'appétit des investisseurs pour le risque 31/10/2022 | 22:26 Envoyer par e-mail :

Les reprises de Getty Images Holdings Inc, Revlon Inc, Tilray Brands Inc et d'autres actions dites "mèmes" lundi peuvent être un autre signe que l'appétit des investisseurs pour le risque est en train de rebondir alors que le large S&P 500 termine le mois d'octobre avec un gain de 8%. Getty Images, qui a fait son retour sur les marchés publics fin 2021 après avoir fusionné avec une SPAC, a grimpé de près de 35 %, tandis que Revlon Inc, qui a déclaré la semaine dernière qu'elle explorait une vente de la société en faillite, a augmenté de 4,8 %. La société canadienne de cannabis Tilray, quant à elle, a bondi de 12,1 %. "Depuis les creux d'octobre, vous voyez des signes indiquant que peut-être les investisseurs deviennent plus optimistes et que la marée s'est complètement retirée", a déclaré Jim Paulsen, stratège en chef des investissements au Leuthold Group. Le S&P 500 est en hausse d'environ 8 % depuis son plus bas niveau de clôture de 3 583,07 le 14 octobre, tandis que l'indice Russell 2000 des actions à petite capitalisation est en hausse d'environ 10 % sur la même période. Les investisseurs particuliers, quant à eux, ont envoyé une moyenne mobile d'environ 1,4 milliard de dollars par jour dans les actions américaines, ont écrit les analystes de Vanda Research la semaine dernière, ajoutant qu'ils s'attendaient à ce que le rythme des afflux augmente. Ihor Dusaniwsky, directeur général de l'analyse prédictive chez S3 Partners, a déclaré que le rallye des actions de Getty Images n'est pas susceptible de provenir d'un squeeze court, où les investisseurs baissiers dénouent leurs paris contre les actions d'une société, les faisant monter. Le volume du titre lundi, qui s'élevait à plus de 10 millions d'actions après la clôture, dépassait de loin les 506 000 actions que les investisseurs ont court-circuitées, a-t-il dit. "Il est impossible que le mouvement de prix d'aujourd'hui soit dû à une compression des positions courtes, il s'agit pratiquement d'une pression d'achat longue", a déclaré M. Dusaniwsky. De nombreuses actions de mèmes ont été battues cette année alors que la Réserve fédérale resserre sa politique monétaire, sapant ainsi l'appétit des investisseurs pour le risque. Les actions de GameStop Corp, qui a mis les mèmes stocks sous les projecteurs avec son rallye épique en 2021, sont en baisse de 24 % depuis le début de l'année, tandis que AMC Entertainment Holdings Inc a chuté de 60 %. Alors que certaines actions mèmes ont rebondi, il n'y a pas encore eu de rupture dans le Nasdaq Composite - qui est en baisse de près de 30 % cette année - qui suggérerait un large retour de l'appétit pour le risque des investisseurs, a déclaré Art Hogan, chef de la stratégie de marché chez B. Riley Financial. Au lieu de cela, la plupart des récents gains généralisés du marché ont coïncidé avec une baisse des rendements du Trésor, ce qui suggère que le marché obligataire et la Fed dicteront largement la direction du marché pour le reste de l'année, a déclaré M. Hogan. On s'attend largement à ce que la banque centrale augmente les taux d'intérêt de référence de 75 points de base mercredi, poursuivant ainsi son cycle de hausse des taux le plus agressif depuis les années 1970. "Nous attendons avec impatience de voir si M. Powell va dire quelque chose qui suggère qu'ils vont réduire l'ampleur des augmentations de taux à l'avenir", a déclaré M. Hogan, en référence au président de la Réserve fédérale, Jerome Powell. "Si c'est le cas, cela atténuerait davantage les rendements du Trésor et créerait un vent contraire pour les actions."

© Zonebourse avec Reuters 2022

