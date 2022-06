La dernière action mème Revlon bondit de plus de 50 % dans un marché très actif.

Les actions de la société dont la capitalisation boursière s'élève à 330 millions de dollars, qui a déposé le bilan mercredi dernier, sont en hausse de plus de 400 % depuis leur plus bas niveau le 14 juin, les investisseurs particuliers semblant s'emparer de la société.

Dans l'ensemble, les actions de Revlon ont été les deuxièmes plus négociées par les clients de Fidelity mercredi, après les actions de Tesla Inc, selon la société.

La capitalisation boursière de la société était inférieure à 100 millions de dollars avant sa récente flambée, l'une des caractéristiques qui en ont fait le "candidat parfait pour la cohorte de détaillants la plus spéculative", selon Vanda Research. Mardi, les traders de détail ont acheté pour 8,3 millions de dollars d'actions Revlon, le plus haut niveau jamais enregistré pour ce titre, selon Vanda.

En fin d'après-midi mercredi, l'action était en hausse de 48 % à 8,98 $ après avoir augmenté de plus de 50 % auparavant.

Le rallye n'est pas sans rappeler la hausse de plus de 500% des actions de la société de location de voitures Hertz Corp après qu'elle ait déposé son bilan en mai 2020 suite aux restrictions économiques durant les premiers stades https://www.reuters.com/legal/transactional/hertz-goes-wheels-off-post-bankruptcy-listing-2021-11-09 de la pandémie de coronavirus.

Vanda a estimé que l'intérêt à court terme pour Revlon s'élevait à 37,6 % en début de semaine, ce qui en fait une cible attrayante pour les traders de détail qui, par le passé, ont investi dans des actions afin de forcer un resserrement des positions à court terme - une liquidation des paris baissiers qui se produit lorsque le prix d'une action augmente rapidement et peut exacerber les gains des actions d'une société.

Cependant, un tel dénouement n'est probablement pas le moteur de la récente hausse de Revlon, a déclaré Ihor Dusaniwsky, directeur général de la société de recherche S3 Partners.

"Les récents mouvements de prix sont dus à l'achat et à la vente de positions longues et non à la vente à découvert et à la couverture - en d'autres termes, une action mème", a-t-il déclaré.

Les vendeurs à découvert ont subi des pertes de 15,3 millions de dollars en valeur de marché, soit 139 %, pour le mois de juin, selon S3 Partners.

Les actions de Revlon sont en baisse de 22 % pour l'année à ce jour.