Revlon obtient l'approbation du tribunal pour un prêt de 1,4 milliard de dollars en cas de faillite

Le juge de la faillite américain David Jones à Manhattan a ordonné des modifications du prêt en réponse aux préoccupations des créanciers de second rang, mais a déclaré que Revlon devait être autorisé à emprunter les liquidités dont il a besoin pour poursuivre ses activités en cas de faillite.

Revlon s'est placée sous la protection du chapitre 11 en juin, affirmant que ses 3,5 milliards de dollars de dettes la laissaient trop pauvre en liquidités pour effectuer des paiements en temps voulu aux fournisseurs essentiels de sa chaîne d'approvisionnement en cosmétiques.

Pour consolider sa chaîne d'approvisionnement et financer sa procédure de faillite, Revlon a cherché un financement supplémentaire auprès d'une coalition connue sous le nom de "BrandCo Lenders", qui avait prêté à Revlon 1,88 milliard de dollars dans les années précédant son dépôt de bilan.

Jones a permis à Revlon d'emprunter 375 millions de dollars au début de la faillite. La décision de vendredi débloque entre 200 millions et 1,05 milliard de dollars de fonds supplémentaires, dont une partie serait utilisée pour payer les dettes existantes de Revlon envers les créanciers de BrandCo.

L'approbation du juge engage également Revlon à respecter des conditions non financières, notamment un calendrier de sortie de la faillite d'ici avril 2023 à des conditions favorables aux créanciers.

Le juge Jones a ordonné certains changements à l'accord de prêt, donnant à Revlon plus de temps pour proposer un plan de restructuration et donnant aux créanciers juniors plus d'autorité pour intenter des poursuites au nom de Revlon.

Les créanciers subalternes peuvent intenter une action en justice contre les créanciers de BrandCo à l'origine du nouveau prêt. Ils ont allégué que ces prêteurs ont précédemment "plumé" les parties prenantes de Revlon dans une restructuration de la dette de 2020 qui utilisait la propriété intellectuelle de Revlon comme garantie. La transaction 2020 a déjà fait l'objet de poursuites judiciaires par d'autres créanciers de Revlon.

Les créanciers de BrandCo ont déclaré que la transaction 2020 a permis à Revlon de se maintenir à flot au plus fort de la pandémie de COVID-19, et qu'elle n'était ni "frauduleuse" ni "agressive".