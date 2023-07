RevoluGROUP Canada Inc. a annoncé la démission de Steve Marshall, chef de la direction, pour des raisons de santé. Le conseil d'administration a examiné les antécédents médicaux complets remontant à novembre 2022, démontrant des enquêtes continues sur une pathologie pulmonaire associée à une maladie pulmonaire obstructive chronique présumée, soulagée par le Symbicort prescrit par le médecin. Malgré les vaccinations obligatoires et les rappels correctement administrés, M. Marshall a souffert de trois épisodes particulièrement agressifs de COVID-19 entre janvier 2020 et juillet 2022.

En raison de l'aggravation récente des symptômes, les médecins n'ont pas exclu la possibilité d'un COVID long. En vertu d'une recommandation médicale consensuelle, les derniers rapports médicaux montrent que M. Marshall s'est récemment rendu du Panama en Europe pour consulter un pneumologue de renommée internationale le 13 juillet 2023. Alors que les tests du médecin spécialiste se poursuivent le 4 août, M. Marshall doit immédiatement réduire le stress et se reposer.

Par conséquent, le conseil d'administration accepte sa démission après une évaluation approfondie de l'état de santé persistant de Steve Marshall, de son dossier médical et du pronostic incertain de son rétablissement. Steve Marshall a joué un rôle clé dans la croissance et le succès de l'entreprise, et le conseil d'administration lui exprime sa profonde gratitude pour sa contribution inestimable. Cependant, à la lumière des circonstances entourant sa santé, Steve Marshall a pris la décision difficile de se retirer de son poste, avec effet immédiat.

M. Marshall a rejoint la société en 2016 et a occupé le poste de directeur général pendant plus de sept ans. Il a supervisé et dirigé la transformation de la société, qui est passée d'un émetteur minier à une néobanque internationale agréée par une banque centrale et à une institution financière agréée par l'UE (n° 6900) pendant cette période. M. Marshall a été le fer de lance de l'expansion sur de nouveaux marchés grâce au lancement des verticales de revenus Fintech et du système financier en boucle fermée de la société.

Le conseil d'administration reconnaît le dévouement et le leadership de Steve Marshall et s'engage à construire sur les fondations qu'il a établies. Le Conseil a lancé un processus de recherche complet pour identifier un successeur qui mènera la société dans sa prochaine phase de croissance et assurera la continuité dans l'exécution des objectifs stratégiques de RevoluGROUP. La recherche inclura des candidats internes et externes, et le Conseil a l'intention d'achever le processus dans les plus brefs délais.