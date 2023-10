RevoluGROUP Canada Inc. est une société canadienne multiactifs et multidivisionnelle agréée par la banque centrale dans le cadre de la directive sur les services de paiement 2 (PSD2). La société déploie des technologies de pointe dans les secteurs de la banque, des applications mobiles, des transferts de fonds, des paiements transfrontaliers en devises, des recharges de téléphones mobiles, des jeux en ligne, des paiements de soins de santé, des sports électroniques, de l'affacturage, des voyages en ligne, des centres de vacances, des systèmes de blockchain et des applications fintech. Elle opère à travers différents segments, à savoir Travelucion S.L., RevoluPAY S.L., RevoluVIP International Inc, RP Payments S.L., RevoluCHARGE, RevoluEX, RevoluEGAME, RevoluSEND, RevolUTILITY, RevoluPOS, RevoluREALTY, RevoluVIP, RevoluGROUP USA Inc, et RevoluFIN Inc. (Panama). Travelucion S.L. est un tour opérateur agréé qui facilite les voyages RevoluVIP dans plus de 130 pays. RevoluPAY S.L. est une néobanque agréée PSD2 par l'Union européenne, une application de transfert de fonds et de paiement conçue comme une plateforme de paiement. RevoluEGAME propose des jeux vidéo et des crédits.

Secteur Logiciels