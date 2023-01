GAGNANTS ET PERDANTS DE L'OBJECTIF : Les barres révolutionnaires atteindront la limite inférieure de leurs prévisions

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses sur l'AIM à Londres ce mardi.

AIM - GAGNANTS

Active Energy Group PLC, hausse de 21% à 4,73 pence, fourchette sur 12 mois 0,0950p - 7,50p. La société d'énergie renouvelable basée sur la biomasse déclare que 2022 a été une "année extrêmement productive" pour la société. Elle a commencé à construire sa future installation de production CoalSwitch dans l'État américain du Maine. Elle vise un volume de production initial de 35 000 tonnes par an, avec l'objectif d'augmenter ce volume en 2023 pour atteindre un taux de production annualisé de 100 000 tonnes par an. Note que les discussions commerciales pour CoalSwitch se poursuivent dans un certain nombre de pays. Il indique que les clients potentiels vont des producteurs d'électricité aux produits de ciment aux États-Unis.

Serabi Gold PLC, hausse de 8,3 % à 36,30 pence, fourchette sur 12 mois 21,36 pence - 62,50 pence. Le mineur d'or centré sur le Brésil annonce une production d'or de 7 798 onces au quatrième trimestre, portant sa production annuelle totale à 31 819 onces. Cela dépasse ses prévisions de production pour 2022 de 30 000 onces. Le directeur général Mike Hodgson déclare : "Le quatrième trimestre a été quelque peu transitoire, car nous avons déplacé certaines équipes et flotte minières du gisement de Sao Chico vers Coringa. À ce jour, le gisement de Coringa est en phase de développement et c'est au début de l'année 2023 que nous verrons la première production du gisement, ce qui entraînera une augmentation du niveau de minerai de Coringa livré à l'usine de Palito. Il a donc été particulièrement agréable de maintenir une production minière stable à partir des opérations de Palito, même avec des niveaux réduits de main-d'œuvre et d'équipement."

AIM - LOSERS

Revolution Bars Group PLC, baisse de 32% à 5,00 pence, fourchette sur 12 mois 5,00p - 24,50p. Au premier semestre 2022, rapporte des ventes à périmètre constant inférieures de 9,4 % à celles de la même période avant la pandémie. En conséquence, le conseil d'administration réévalue ses attentes pour l'exercice 2023, qui se termine en juin, en supposant que l'action industrielle se calme et que les prix de l'énergie se maintiennent à leurs niveaux actuels. Il s'attend désormais à ce que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de l'exercice soit inférieur à ce qui avait été prévu précédemment. Elle s'attend à ce que le chiffre se situe dans le bas de la fourchette des attentes du marché, qu'elle situe entre 6,7 millions et 10,5 millions de livres sterling. De manière plus positive, au cours de la période commerciale de Noël, les ventes comparables ont connu une hausse à deux chiffres par rapport à l'année précédente grâce à de fortes réservations pour les fêtes d'entreprise. Les ventes comparables ont augmenté de 17% au cours des cinq semaines au 31 décembre. La période commerciale de Noël a été affectée par des actions industrielles à travers le Royaume-Uni, ajoute Revolution Bars.

