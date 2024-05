Revolution Bars Group PLC est une société britannique qui exploite des bars haut de gamme. La société exploite 58 bars haut de gamme et 22 pubs gastro. Elle exerce ses activités sous les marques Revolution, Revolucion de Cuba, Founders & Co. et Peach Pubs. La société possède un portefeuille commercial de 41 bars situés principalement dans les rues principales des villes, qui opèrent sous la marque Revolution. La marque Revolution propose une large gamme de cocktails, de boissons et de vodka. Ses bars combinent à la fois une offre axée sur la nourriture et sur les boissons et sont généralement ouverts de la fin de la matinée, pendant la journée et jusqu'à la fin de la soirée. La société possède un portefeuille de 15 bars Revolucion de Cuba. Le Revolucion de Cuba de la société propose une gamme de cocktails à base de rhum et des bières mexicaines et espagnoles. Founders & Co. est un espace de restauration éclectique situé sur Wind Street, à Swansea. Il s'agit d'un lieu où l'on peut se restaurer toute la journée, avec une salle de restauration, un bar et un café. The Peach Pubs possède un portefeuille de 22 gastropubs.

Secteur Restaurants et bars