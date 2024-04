(Alliance News) - Revolution Bars Group PLC a annoncé mercredi une levée de fonds de 12,5 millions de livres sterling dans le cadre d'un plan de restructuration qui pourrait aboutir à la vente de l'entreprise.

Le groupe de bars basé à Manchester, qui exploite les marques Revolution et Revolucion de Cuba, prévoit de lever 10,5 millions de livres sterling par le biais d'un placement ferme et d'une souscription à 1 pence par action et 2 millions de livres sterling par le biais d'un placement et d'une offre ouverte au même prix.

Sans ce financement supplémentaire et sans les économies réalisées grâce à un plan de restructuration proposé, Revolution Bars a déclaré qu'elle serait confrontée à des pressions sur les liquidités à partir du premier trimestre 2025.

En outre, la société a indiqué qu'elle avait lancé un processus de vente formel afin de déterminer si une vente de la société serait plus avantageuse pour les parties prenantes que la restructuration.

Revolution Bars a indiqué qu'elle envisageait également la vente d'une ou plusieurs filiales.

Revolution Bars a également annoncé des investissements de base d'un montant de 9,5 millions de livres sterling : 3 millions de GBP de Luke Johnson, 3 millions de GBP de Robus et 3,5 millions de GBP de trois actionnaires clés existants.

Le produit de la levée de fonds servira à financer la mise en œuvre de la restructuration, qui aura principalement un impact sur les sites de la marque Revolution, à fournir un fonds de roulement supplémentaire et devrait permettre à l'entreprise de reprendre un programme de rénovation des sites à partir de 2026.

La restructuration proposée devrait permettre une amélioration significative du bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements, estimée à 3,8 millions de livres sterling la première année, grâce à la rationalisation des sites, à la réduction des loyers et à d'autres économies sur les coûts centraux.

Outre les économies de coûts centraux identifiées, qui s'élèvent à 900 000 GBP en 2025, la société a l'intention d'identifier jusqu'à 2 millions de GBP supplémentaires d'économies de coûts annuelles.

Luke Johnson devrait rejoindre le conseil d'administration en tant qu'administrateur non exécutif en vue d'être proposé pour occuper le poste de président lors de l'assemblée générale annuelle de la société en 2024.

En outre, Revolution Bars a déclaré que son prêteur a indiqué qu'il était disposé à fournir un soutien d'environ 6,9 millions de livres sterling avant et dans le cadre de la restructuration.

Cette aide comprend l'annulation de 4 millions de livres sterling de dettes existantes, le report du paiement des intérêts pendant 12 mois, pour une valeur de 2,2 millions de livres sterling, et la mise à disposition de 0,7 million de livres sterling de fonds de roulement supplémentaires.

Par ailleurs, Revolution Bars a publié ses résultats pour la période de 26 semaines se terminant le 30 décembre.

L'entreprise a enregistré un bénéfice avant impôts de 3,1 millions de livres sterling, contre une perte avant impôts de 0,1 million de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires est passé de 76 millions de livres sterling à 82,3 millions de livres sterling.

Le bénéfice comprend un gain exceptionnel de 3,9 millions de livres sterling sur la cession d'un bien immobilier.

"En dépit d'une solide période de fêtes de fin d'année, l'environnement commercial macroéconomique est resté difficile", a déclaré Revolution Bars.

Le directeur général Rob Pitcher a déclaré : "Le premier semestre de l'exercice 24 a été marqué par des difficultés persistantes, la crise du coût de la vie ayant un impact disproportionné sur les dépenses discrétionnaires des jeunes clients de la marque Revolution. Revolucion de Cuba et Peach ont été moins touchés car le profil des clients est plus aisé, et les deux marques ont bénéficié d'une très forte activité festive, et Revolucion de Cuba, en particulier, a fait preuve d'une excellente activité par rapport à l'ensemble du marché des bars."

Les actions de Revolution Bars sont suspendues à 1,15 pence chacune à Londres.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

