(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

EKF Diagnostics Holdings PLC - entreprise mondiale de diagnostic - Fournit une mise à jour commerciale pour les six mois se terminant le 30 juin, au cours de laquelle elle déclare que les activités ont été conformes aux attentes. Le chiffre d'affaires des activités poursuivies s'élève à 26,3 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 34,4 millions de livres sterling de l'année précédente. En excluant tous les revenus liés à Covid, les revenus du premier semestre des activités poursuivies ont augmenté à 25,4 millions de livres sterling, contre 22,7 millions de livres sterling l'année précédente. La dynamique positive de Point-of-Care s'est maintenue tout au long du premier semestre, avec des ventes en hausse de près de 10 %. Les sciences de la vie ont enregistré une croissance des ventes de 13 % en glissement annuel, par rapport à l'année dernière. La société s'attend à ce que l'amélioration du bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement commence à se faire sentir au cours du second semestre. Les bénéfices annualisés de l'amélioration des marges devraient se concrétiser au cours de l'exercice 2024.

LBG Media PLC - éditeur de médias numériques et de contenus pour la jeunesse basé à Manchester (Angleterre) - Mise à jour des résultats pour les six mois se terminant le 30 juin. Le chiffre d'affaires du premier semestre devrait s'élever à 27,2 millions de livres sterling, contre 24,8 millions de livres sterling l'année précédente, soit une croissance d'environ 10 % qui reflète la saisonnalité attendue entre le premier et le second semestre. Les revenus directs ont augmenté d'environ 9 %, passant de 10,6 millions de livres sterling à 11,5 millions de livres sterling. La visibilité des niveaux de réservation pour le second semestre s'est également améliorée par rapport à la même période de l'année dernière. Les revenus indirects ont augmenté d'environ 13 %, passant de 13,6 millions de livres sterling à 15,3 millions de livres sterling. Prévoit un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements d'environ 3 millions de livres sterling, soit une augmentation de plus de 80 % par rapport aux 1,6 million de livres sterling de l'année dernière. Elle confirme que les perspectives pour l'ensemble de l'année restent conformes aux attentes du marché.

NAHL Group PLC - société de gestion de sinistres d'assurance basée dans le Northamptonshire, Angleterre - Déclare des revenus et des bénéfices conformes aux attentes de la direction pour les six mois se terminant le 30 juin. Le chiffre d'affaires devrait être légèrement supérieur à celui de l'année dernière, à 21 millions de livres sterling, contre 20,7 millions de livres sterling. Elle fait état de progrès substantiels dans la réduction de la dette nette, qui s'élevait à 11,6 millions de livres sterling au 30 juin, soit une baisse de 13 % par rapport aux 13,3 millions de livres sterling au 31 décembre 2022 et une baisse de 20 % par rapport aux 14,5 millions de livres sterling au 30 juin 2022.

Tialis Essential IT PLC - Société de gestion de services informatiques basée à Édimbourg, en Écosse - Déclare que l'activité a continué à croître conformément aux attentes du marché au cours des six mois écoulés depuis le 30 juin. Elle prévoit un chiffre d'affaires d'au moins 11,5 millions de livres sterling et un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement d'au moins 1,2 million de livres sterling. En outre, Andy Parker, président exécutif, note la baisse continue du prix de l'action et "étudie la possibilité d'utiliser ses pouvoirs pour racheter des actions sur le marché s'il estime qu'il s'agit de la meilleure utilisation du capital et d'une augmentation des bénéfices pour les actionnaires".

Gresham Technologies PLC - société basée à Londres qui fournit des logiciels et des services pour l'intégrité et le contrôle des données, l'intégration bancaire, les paiements et la gestion de trésorerie - annonce un chiffre d'affaires de 23,9 millions de livres sterling pour le semestre clos le 30 juin, en hausse par rapport aux 23,0 millions de livres sterling de l'année précédente. Le bénéfice avant impôt est passé de 1,1 million de livres sterling à 795 000 livres sterling, tandis que le bénéfice de base par action est passé de 1,85 pence à 1,34 pence. Faits saillants Le chiffre d'affaires de Clareti a augmenté de 10 %, entraînant une croissance du chiffre d'affaires du groupe de 4 %. Les marges sont restées globalement stables par rapport au premier semestre 2022, et des améliorations sont attendues au second semestre, conformément à la pondération traditionnelle de l'activité au second semestre. Les États membres disposent d'un solide pipeline de nouvelles opportunités, ce qui permet à l'entreprise de répondre aux attentes du marché pour l'ensemble de l'année.

Revolution Bars Group - Chaîne de bars basée à Tameside, en Angleterre - Mise à jour des résultats pour l'exercice clos le 2 juillet, qui devraient être conformes aux attentes du marché. Peach Pubs a continué à réaliser des affaires solides et conformes aux attentes de l'entreprise au moment de l'acquisition, avec des ventes comparables sur l'ensemble de l'année en hausse de 14 % par rapport aux niveaux antérieurs à l'acquisition de Covid. Elle considère qu'il existe d'importantes possibilités d'investir dans cette marque et de la développer le cas échéant. Confirme que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour l'exercice 2023 devrait être conforme aux attentes du marché, à savoir 6,6 millions de livres sterling. S'attend à ce que les conditions commerciales restent difficiles pour le nouvel exercice.

