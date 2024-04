Revolution Bars Group PLC est une société basée au Royaume-Uni, qui exploite des bars haut de gamme. La société opère à travers deux marques : Revolution et Revolucion de Cuba. La société exploite environ 69 bars situés exclusivement dans les rues principales des villes et des centres-villes. Les marques de la société se concentrent sur une gamme de boissons premium et une offre de restauration généralement proposée de la fin de la matinée à la fin de la soirée. La marque Revolution de la société propose des brunchs, des thés, des soirées, des enterrements de vie de jeune fille, des fêtes et des événements, des événements d'entreprise et des cours de maître sur les cocktails. Le Revolucion de Cuba de la société propose une formule Happy Hour et des tapas 2-4-1. Il propose également un thé l'après-midi, un brunch, une soirée, un enterrement de vie de jeune fille et un atelier de maître sur les cocktails.

Secteur Restaurants et bars