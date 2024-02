Revolution Beauty Group plc est une société de produits de beauté et de soins personnels basée au Royaume-Uni. L'activité principale de la société est la vente et la distribution de produits de beauté, de maquillage, de soins capillaires et de soins de la peau sous différentes marques. L'entreprise vend ses produits par l'intermédiaire de deux marques principales : Revolution Beauty London et Revolution Make-up London. Ses sous-marques comprennent Relove, Revolution Pro, XX Revolution, I Heart Revolution et BH Cosmetics. Les produits sont distribués par le biais de différents canaux, notamment les détaillants, les chaînes de grands magasins, les grossistes, les distributeurs et le commerce électronique. L'entreprise dispose d'un réseau d'environ 14 000 points de vente répartis entre les chaînes de magasins au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans le reste du monde. Elle dispose également d'entrepôts au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie.

Secteur Détaillants autres spécialités