Revolution Beauty Group PLC, anciennement Revolution Beauty Group Ltd, est une société de produits de beauté et de soins personnels basée au Royaume-Uni. Les marques de la société comprennent Makeup Revolution, Skincare, Haircare, Revolution Pro, I Love Revolution, Revolution Beauty et Planet Revolution. La société vend ses produits à la fois directement aux clients (DTC) par le biais de ses opérations de commerce électronique, et aux détaillants physiques et numériques par le biais de relations de gros.

Secteur Détaillants autres spécialités