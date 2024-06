(Alliance News) - Revolution Beauty Group PLC s'est félicité mercredi de " l'engouement autour de la marque et de la demande " pour ses produits sur de nouveaux marchés, tout en annonçant un retour aux bénéfices.

Le détaillant de cosmétiques basé à Londres a déclaré avoir réalisé un bénéfice avant impôts de 11,4 millions de livres sterling au cours de l'exercice clos le 29 février, contre une perte de 33,9 millions de livres sterling un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 1,9%, passant de 187,8 millions de livres sterling à 191,3 millions de livres sterling.

La société a souligné que ses canaux de vente directe au détail et de distribution dans le reste du monde ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de 23 % au cours de l'exercice, passant de 68,9 millions de livres sterling à 84,6 millions de livres sterling. Cela montre "l'engouement pour la marque et la demande pour nos produits sur de nouveaux marchés. Notre stratégie de localisation pour les marchés clés, à la fois avec notre portefeuille de produits et nos campagnes de marketing, s'avère très efficace et de nombreuses opportunités s'offrent à nous, à la fois sur les marchés existants et dans les nouveaux territoires".

L'augmentation du chiffre d'affaires dans le reste du monde a compensé la faiblesse du Royaume-Uni et des États-Unis. Au Royaume-Uni, le chiffre d'affaires a baissé de 6,7 %, passant de 67 millions de livres sterling à 62,5 millions de livres sterling. Aux États-Unis, le chiffre d'affaires a baissé de 15 %, passant de 52 millions de livres sterling à 44,2 millions de livres sterling.

Pour ce qui est de l'avenir, le directeur général Lauren Brindley a déclaré : "Les activités commerciales après la fin de l'année ont continué à se dérouler conformément à nos attentes internes. Nous continuons à mettre en œuvre notre stratégie de marque principale, qui nécessite une réduction des marques et des unités de stockage et signifie que nous n'aborderons pas certains aspects des ventes réalisées au cours du premier semestre de l'exercice 24. Nous restons confiants dans la croissance de l'entreprise à court terme et dans la relance de notre offre de base, alors que nous travaillons à notre objectif de devenir l'un des cinq premiers acteurs mondiaux de la beauté de masse d'ici 2030. "

Les actions de Revolution Beauty ont augmenté de 3,6% à 23,30 pence chacune mercredi matin à Londres.

