Revolution Beauty : des résultats tardifs qui creusent la perte annuelle

Revolution Beauty Group PLC - détaillant en produits de beauté - Des résultats tardifs font état d'un chiffre d'affaires de 184,6 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 28 février 2022, en hausse de 35% par rapport aux 136,7 millions de livres sterling de l'année précédente. La perte avant impôt s'est toutefois creusée, passant de 17,8 millions de livres sterling à 44,9 millions de livres sterling. Comptabilise une dépréciation des immobilisations corporelles de 1,9 million GBP, une dépréciation du goodwill de 13 000 GBP, ainsi que des coûts liés à l'introduction en bourse de 8,9 millions GBP au cours de l'année. En ce qui concerne l'avenir, l'entreprise déclare qu'en cas de violation d'une clause découlant de la suspension des actions, elle "dépendrait de ses créanciers qui n'exigeraient pas le remboursement immédiat de l'encours du prêt ou qui obtiendraient un financement alternatif afin de pouvoir continuer à fonctionner en tant qu'entreprise en activité".

Bob Holt, directeur général, déclare : "Revolution Beauty est une marque très appréciée, avec de solides réseaux de distribution partenaires, et je pense que nous avons la bonne stratégie, le bon personnel et la bonne proposition à la clientèle pour prospérer à long terme. La culture de l'entreprise reste basée sur la fourniture de produits de beauté abordables dans le monde entier, et nous sommes bien positionnés dans l'environnement actuel pour continuer à nous adapter et à répondre à l'évolution des tendances de consommation".

La négociation des actions de la société est suspendue depuis le 1er septembre, après qu'elle n'a pas remis son premier audit avant le 31 août. La société a été introduite en bourse en juillet 2021.

En septembre, l'auditeur de la société, BDO, a déclaré qu'il avait un "certain nombre de préoccupations sérieuses" concernant l'audit pour l'exercice 2022, concluant qu'il n'était pas en mesure de signer un rapport d'audit. Il a recommandé à Revolution Beauty de nommer des conseillers externes indépendants pour mener une enquête.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.