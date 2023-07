(Alliance News) - Revolution Beauty Group PLC a indiqué vendredi qu'il faisait l'objet d'une enquête de la part d'un organisme de surveillance britannique sur des violations potentielles de la réglementation sur les abus de marché entre juillet 2021 et septembre de l'année dernière.

La Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a notifié vendredi l'enquête au détaillant de produits cosmétiques.

Revolution Beauty a déclaré qu'elle coopérait pleinement.

L'enquête porte sur "certaines questions au cours de la période allant de juillet 2021 à septembre 2022".

Les actions de Revolution Beauty ont clôturé en baisse de 0,8% à 29,65 pence chacune à Londres vendredi après-midi.

En janvier, Revolution Beauty a déclaré qu'une enquête indépendante menée par Forensic Risk Alliance et Macfarlanes avait conclu que certaines ventes n'auraient pas dû être comptabilisées au cours de l'exercice clos en février 2022.

Une enquête a également révélé que deux membres du conseil d'administration en juillet 2021, Adam Minto, son fondateur et ancien directeur général, et l'ancien président exécutif Tom Allsworth, "ont fait des prêts personnels ou d'autres investissements d'environ 1 million de livres sterling au total à l'un des distributeurs".

Plus récemment, Revolution Beauty a été en conflit avec son actionnaire Boohoo Group PLC, bien que le duo ait résolu ses différends en début de semaine.

Revolution Beauty a déclaré mardi que son président et son directeur général se retireraient de l'entreprise dans le cadre de l'"accord de règlement".

Cette résolution fait suite à des semaines de va-et-vient et à une assemblée générale annuelle dramatique au cours de laquelle boohoo a brièvement obtenu gain de cause et évincé des membres clés du conseil d'administration de Revolution Beauty, avant de les réintégrer immédiatement après.

L'entreprise de mode rapide boohoo détient une participation de près de 27 % dans Revolution Beauty.

Revolution Beauty a déclaré que Bob Holt, son directeur général, et Derek Zissman, son président, avaient accepté de se retirer. M. Holt restera directeur général par intérim jusqu'à la fin du mois d'août.

Alistair McGeorge, Neil Catto, Rachel Horsefield et Peter Hallett rejoindront le conseil d'administration de Revolution Beauty. boohoo avait précédemment tenté d'écarter McGeorge, Catto et Horsefield du conseil d'administration de Revolution Beauty.

Suite à leur arrivée, le conseil d'administration de Revolution Beauty sera composé de McGeorge en tant que président exécutif, Catto en tant que directeur non exécutif non indépendant, Hallett et Horsefield aux côtés de Jeremy Schwartz, Matthew Eatough et Rachel Maguire en tant que directeurs non exécutifs indépendants. En outre, l'actuelle directrice financière de Revolution Beauty, Elizabeth Lake, conservera son poste au sein du conseil d'administration.

" Les nouveaux administrateurs nommés à la demande de boohoo sont impatients de soutenir Elizabeth dans son travail acharné pour rétablir la bonne santé financière de la société, y compris en ce qui concerne la publication en temps voulu des comptes de la société pour l'exercice clos le 28 février 2023, " a déclaré Revolution Beauty.

Hallett était auparavant directeur financier de la société de gestion de services informatiques Redcentric PLC.

Horsefield est l'ancien directeur général de la branche beauté de THG PLC. Revolution Beauty s'est d'abord opposée à l'arrivée d'un nouveau membre au sein de son conseil d'administration, car elle a fait remarquer que THG Beauty était une société avec laquelle elle avait "récemment entrepris de mettre fin à ses relations commerciales".

McGeorge, directeur non exécutif de Boohoo, est l'actuel président non exécutif du producteur d'eaux toniques et de mixers East Imperial PLC. Catto est actuellement directeur non exécutif de l'éditeur de jeux indépendants tinyBuild Inc, et a été directeur financier de boohoo entre 2011 et 2022.

En juin, trois administrateurs de Revolution Beauty ont été évincés du conseil d'administration lors de l'assemblée générale annuelle, boohoo ayant voté contre leur réélection, bien qu'un administrateur restant ait offert un sursis au trio.

Ces événements dramatiques ont fait suite à une tentative infructueuse de Revolution Beauty d'ajourner l'assemblée générale annuelle, 74 % des voix s'étant prononcées contre cette décision.

Des mesures incluant la réélection de Holt, Lake et Zissman ont été proposées aux actionnaires. Le trio a perdu le scrutin, les deux tiers des votants s'étant prononcés contre leur réélection.

Cela signifie que le directeur non exécutif Jeremy Schwartz, qui a remporté haut la main sa réélection, est resté brièvement le seul membre du conseil d'administration du vendeur de produits de beauté. Avant la réunion, Revolution Beauty a salué l'expérience de M. Schwartz. Il était auparavant directeur général pour le Royaume-Uni chez L'Oréal SA, responsable de " toutes les divisions de produits de consommation, de luxe, de salons et de cosmétiques actifs ".

M. Schwartz a ensuite dû "peser un certain nombre de questions", parmi lesquelles le fait que Revolution Beauty doit avoir au moins trois administrateurs, conformément à ses statuts.

Schwartz a nommé Rachel Maguire et Matthew Eatough en tant que non-exécutifs. Rachel Maguire est le PDG fondateur de la société de conseil stratégique Arko Iris Ltd. Arko fournit des conseils en matière de gouvernance aux équipes dirigeantes des moyennes et grandes entreprises. Matthew Eatough "est un entrepreneur expérimenté qui a fondé et dirigé un certain nombre d'entreprises prospères".

Le trio a ensuite reconduit les évincés Holt, Lake et Zissman au conseil d'administration de Revolution Beauty et à leurs postes précédents.

Boohoo a qualifié le conseil d'administration de Revolution d'"égoïste" et a déclaré qu'il n'agissait pas dans l'intérêt des actionnaires.

L'accord conclu mardi devrait toutefois mettre un terme à ces échanges. Revolution Beauty a indiqué que boohoo avait retiré sa demande d'assemblée générale.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.