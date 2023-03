Révolution changements montant de la contrepartie différée

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées vendredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Revolution Beauty Group PLC - Détaillant de produits de beauté coté sur l'AIM - Modifie les termes de la contrepartie différée et de l'ajustement de l'actif net d'achèvement pour l'acquisition de Medichem Manufacturing Ltd. L'acquisition avait un prix total de 23,0 millions de livres sterling avec un prix différé de 16,0 millions de livres sterling plus un ajustement de l'actif net d'achèvement de 4,5 millions de livres sterling étaient payables en versements annuels égaux de 5,1 millions de livres sterling sur quatre ans, indique la société. Le versement payable le 21 octobre 2025 est ramené à 3,6 millions de livres sterling.

Xtract Resources PLC - Société de ressources, de développement et d'exploitation minière centrée sur l'Australie et l'Afrique - déclare que son consultant indépendant Optimal Mining Solutions Pty Ltd a identifié que l'économie du projet cuivre-or Bushranger en Australie peut être améliorée grâce à une technologie moderne de tri des minerais. Elle note qu'Optimal Mining a identifié un projet de cuivre ayant des teneurs similaires à celles de Bushranger, dans lequel la préconcentration permet de réduire la quantité de matériau à concentrer d'environ 50 %, ce qui réduit considérablement les coûts d'investissement et d'exploitation de la préproduction. Il ajoute que l'étude complète du consultant sera achevée sur la base de travaux d'essai supplémentaires déjà en cours sur cette option.

System1 Group PLC - société de conseil en marketing et en marques basée à Londres - reçoit une demande de réunion de son ancien directeur général Stefan Barden et de son ancien directeur financier James Geddes exigeant des changements au sein du conseil d'administration. Ils déclarent que ces changements comprennent le retrait de Rupert Howell en tant que président et administrateur non exécutif et la nomination de Barden à ces postes. Ils demandent également que Philip Machray se retire en tant qu'administrateur non exécutif et que le conseil d'administration réélise John Kearon en tant qu'administrateur.

Catenae Innovation PLC - Fournisseur de médias numériques et de technologies basé à Londres qui utilise la technologie blockchain pour aider les clients à gérer leurs opérations et leur personnel - Enregistre une perte de 523 497 GBP pour la période de 15 mois qui s'est terminée le 31 décembre 2022, réduite par rapport à 1,2 million de GBP pour la période de 12 mois au 30 septembre 2021. Elle déclare des revenus de 152 437 GBP, multipliés par 30 210 GBP. Propose de modifier sa date de référence comptable du 30 septembre au 31 décembre. "La société continue de rechercher des opportunités commerciales après avoir reçu le paiement de 56 940 GBP en février 2023. En outre, la société n'a pas utilisé de fonds dans le cadre de la facilité de prêt convertible avec Sanderson Capital Partners Ltd. mentionnée dans l'annonce des résultats semestriels de la société du 30 septembre 2022, car elle se concentre sur les domaines dans lesquels le conseil d'administration estime qu'il existe la meilleure probabilité de rendements rentables. Nous nous réjouissons de pouvoir tenir le marché informé de l'évolution de la situation", commente Guy Meyer, PDG de la société.

