Revolution Medicines, Inc. est une entreprise d'oncologie de précision au stade clinique. La société se concentre sur le développement de thérapies ciblées pour inhiber des cibles insaisissables dans des voies de croissance et de survie notoires, en mettant particulièrement l'accent sur le système rénine-angiotensine (SRA) et la cible mammifère des voies de signalisation de la rapamycine (mTOR). Le pipeline de la société comprend le RMC-4630, un candidat-médicament en phase clinique conçu pour inhiber sélectivement l'activité de la PSM2. En outre, la société développe un portefeuille d'inhibiteurs d'autres cibles oncologiques clés dans la célèbre voie du SRA, ainsi que la cascade de signalisation mTOR qui y est associée. Il s'agit notamment d'inhibiteurs de plusieurs protéines RAS mutantes et du fils de sevenless homolog one (SOS1), ainsi que de RMC-5552. RMC-5552 est un inhibiteur sélectif de la cible mammifère du complexe un de la rapamycine (mTORC1) qui est conçu pour préserver l'activité suppressive de la tumeur.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale