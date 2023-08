Revolve Group, Inc. est un détaillant de mode en ligne pour les consommateurs du millénaire et de la génération Z. La société opère à travers deux segments : REVOLVE et FORWARD. Le segment REVOLVE propose un assortiment de vêtements et de chaussures, d'accessoires et de produits de beauté. Le segment FORWARD propose un assortiment de marques de luxe. Le panorama des produits de la société comprend environ 49 000 styles de vêtements, de chaussures, d'accessoires et de produits de beauté. Elle propose des marchandises dans une variété de types de produits et de marques. Les marques qu'elle vend sur sa plateforme sont un panorama de marques tierces et de marques propres. Sa plateforme met en relation une communauté de consommateurs, des influenceurs de mode mondiaux et plus de 1 000 marques. La société propose une gamme de vêtements, notamment des vêtements actifs, des jeans, des robes, des vestes et des manteaux, des combinaisons, de la lingerie et des vêtements de nuit, des vêtements d'intérieur, des pantalons, des shorts, des jupes, des hauts, des pulls et des tricots, des maillots de bain et des couvertures, et des barboteuses.