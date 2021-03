Revolve Group, Inc. : BofA Securities favorable au dossier

Données financières USD EUR CA 2021 685 M - 573 M Résultat net 2021 48,8 M - 40,9 M Tréso. nette 2021 192 M - 161 M PER 2021 76,8x Rendement 2021 - Capitalisation 3 785 M 3 785 M 3 168 M VE / CA 2021 5,25x VE / CA 2022 4,39x Nbr Employés 843 Flottant 35,6% Graphique REVOLVE GROUP, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique REVOLVE GROUP, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 18 Objectif de cours Moyen 43,75 $ Dernier Cours de Cloture 52,58 $ Ecart / Objectif Haut -4,91% Ecart / Objectif Moyen -16,8% Ecart / Objectif Bas -48,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Michael Mente Co-Chief Executive Officer & Director Michael Karanikolas Chairman & Co-Chief Executive Officer Jesse Timmermans Chief Financial Officer David Pujades Chief Operating Officer Hadley Mary Mullin Lead Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) REVOLVE GROUP, INC. 68.69% 3 889 AMAZON.COM, INC. -5.07% 1 551 825 JD.COM, INC. -2.88% 132 100 WAYFAIR INC. 42.45% 33 563 ETSY, INC. 22.78% 28 138 ALLEGRO.EU SA -29.45% 16 931