Revolve Group, Inc. est un détaillant de mode pour les consommateurs du millénaire et de la génération Z. Les segments de la société comprennent REVOLVE et FWRD. Le segment REVOLVE propose un assortiment de vêtements, de chaussures, d'accessoires et de produits de beauté haut de gamme de marques émergentes, établies et propres. Le segment FWRD propose un assortiment de créateurs emblématiques et de marques de luxe émergentes. La société propose un assortiment sélectif de plus de 100 000 modèles de vêtements et de chaussures, ainsi que des accessoires, des produits de beauté et des articles pour la maison. Ses marques comprennent Lovers and Friends, GRLFRND, NBD, Camila Coelho et House of Harlow 1960. Elle travaille avec des fournisseurs et des fabricants en Chine, aux États-Unis, en Inde et dans d'autres pays. Les clients peuvent communiquer avec l'entreprise dans une douzaine de langues et payer dans plus de 50 devises en utilisant l'une des 20 méthodes de paiement, y compris des alternatives tierces qui permettent aux clients d'effectuer des paiements échelonnés. L'entreprise propose également un programme de fidélité à ses clients.

Indices liés Russell 2000