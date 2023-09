Revvity, Inc. (ex PerkinElmer, Inc.) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'appareils de mesure et d'instruments analytiques destinés aux secteurs de la santé, de l'environnement, des recherches scientifiques, de l'industrie et de l'alimentation. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit : - équipements de diagnostics médicaux (61%) ; - outils et instruments analytiques (39%) : outils de recherche de molécules biologiques, logiciels d'analyses thermiques, outils de mesure chimique et environnementale, instruments de dépistage génétique, réactifs, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,7%), Chine (14,4%), Royaume Uni (4,1%) et autres (34,8%).

Secteur Equipement et technologie médicale avancés