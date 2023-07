ReWalk Robotics Ltd. est une société de dispositifs médicaux. La société est engagée dans la conception, le développement et la commercialisation d'exosquelettes qui permettent aux personnes ayant une mobilité réduite ou d'autres conditions médicales de se tenir debout et de marcher à nouveau. La société propose ReWalk, un exosquelette qui utilise sa technologie de capteur d'inclinaison, un ordinateur embarqué et des capteurs de mouvement pour entraîner des jambes motorisées qui permettent de se déplacer. Les modèles ReWalk sont destinés aux personnes atteintes de paraplégie, une lésion de la moelle épinière entraînant une paralysie complète ou incomplète des jambes, ayant l'usage du haut du corps et des bras. La société propose deux produits ReWalk : ReWalk Personal et ReWalk Rehabilitation. ReWalk Personal est conçu pour une utilisation quotidienne par les personnes paraplégiques à domicile et dans leur communauté, et est adapté sur mesure pour chaque utilisateur. ReWalk Rehabilitation est conçu pour être utilisé par les patients paraplégiques dans l'environnement de réadaptation clinique, où il fournit des exercices et une thérapie.