Reward Minerals Ltd est une société australienne d'exploration et de développement de sulfate de potasse à un stade avancé. La société exerce ses activités dans le secteur de l'exploration minière de la potasse en Australie. Le projet Kumpupintil Lake Potash de la société est situé à l'est de Newman, dans le nord-ouest de l'Australie occidentale. Le projet Kumpupintil Lake Potash est situé dans le désert de Little Sandy, en Australie occidentale, à environ 300 kilomètres à l'est de Newman et à quelque 540 km au sud-est de Port Hedland.