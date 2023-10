ReWay Group SpA est une société basée en Italie qui opère dans le secteur de la construction de routes et d'autoroutes. La société fournit à ses clients des services de réhabilitation et d'entretien de tunnels autoroutiers et de viaducs. Les activités de restauration des viaducs de la société comprennent l'hydro démolition intrados et extrados, l'échafaudage, le sablage, la pose de mortiers pour la restauration, la pose de fibres de carbone pour les renforcements structurels, les traitements de protection du béton, le levage des tabliers, l'étayage et le remplacement des dispositifs de soutien, la précontrainte avec des barres ou des torons, etc. Les activités de restauration des tunnels de la société comprennent l'hydrodémolition du béton, le fraisage mécanique, etc. En outre, la société produit des revêtements en acier et en aluminium, avec imperméabilisation et restauration à l'aide de mortiers, ainsi que des revêtements techniques d'éclairage et des vernis.

Secteur Construction et ingénierie