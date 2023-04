Reway acquiert de nouveaux emplois et son portefeuille s'élève à 485 millions d'EUR 04/04/2023 | 18:16 Envoyer par e-mail :

(Alliance News) - Reway Group Spa a annoncé mardi que sa filiale TLS Srl, spécialisée dans l'amélioration sismique des viaducs et des ponts, s'est vu attribuer par le Consortium européen des constructeurs un contrat pour la réalisation des travaux de réhabilitation des viaducs et des tunnels situés sur les tronçons exploités en concession par Autostrade per l'Italia sous la juridiction de la gestion de la 1ère Section et de la 2ème Section. Les travaux, d'une valeur totale de 123 millions d'euros, font partie de cinq accords-cadres attribués par le consortium CEC, dont TLS fait partie, et auxquels participeront également MGA Srl et Soteco Srl, toutes deux filiales à 100 % du groupe Reway, comme TLS. Plus précisément, TLS, MGA et Soteco seront chargés du remplacement des joints des viaducs dans les sections de la région de Gênes, des travaux de restauration et de consolidation liés à l'évaluation des tunnels dans les régions de Gênes et de Florence, et des travaux d'entretien dans les tunnels de la région de Gênes. Les travaux, d'une durée totale pouvant aller jusqu'à quatre ans et associés à l'un des prochains projets à définir par Autostrade per l'Italia Spa, commenceront à partir de la signature du premier contrat d'application, qui pourrait avoir lieu vers le mois d'octobre de cette année, dans tous les cas à convenir avec le client. Par rapport à la valeur totale de 123 millions d'euros, le Groupe Reway estime que la part relative à l'exercice 2023 pourrait être d'environ 12 %, tandis que la part restante sera relative aux exercices suivants. Le carnet de commandes total, qui générera des effets au cours des quatre prochains exercices, atteint ainsi 485 millions d'euros, bruts du chiffre d'affaires déjà réalisé au cours des premiers mois de 2023. "Cette nouvelle mission importante renforce le leadership du Groupe Reway en Italie dans le domaine de la réhabilitation des infrastructures routières et autoroutières. Grâce à ces nouveaux emplois, notre portefeuille total de travaux à exécuter passe à 485 millions d'euros, bruts de la partie déjà facturée en 2023", a déclaré Paolo Luccini, président et CEO du groupe Reway. L'action du groupe Reway a clôturé mardi en hausse de 1,2 %, à 3,36 euros par action. Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.