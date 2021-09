''Reworld Media : Nous avons les moyens de profiter des bouleversements dans notre secteur''

Avec seulement deux publications annuelles, Reworld Media était très attendu lors de sa publication de chiffre d’affaires et résultat semestriel jeudi dernier. Malgré une hausse d’anticipation de 10% la veille, la surprise a été suffisamment forte pour prolonger la revalorisation du groupe, avec un titre en hausse de 12% supplémentaires le jour J. Il faut dire que la copie rendue était, cette fois, quasi irréprochable. De sorte que les 3 analystes en charge du dossier ont revu en hausse leur objectif de cours, certains estimant même que le cours pouvait encore doubler…

Gautier Normand, Reworld Media surprend par sa publication semestrielle. Y a-t-il eu un effet rattrapage ou de saisonnalité en début d’année ?

" Nous sommes clairement dans un contexte de reprise du marché après une année 2020 heurtée par la crise. Les annonceurs ont recommencé à investir. Concernant la saisonnalité, elle est favorable au deuxième semestre avec des budgets plus importants consacrés par les annonceurs à l’approche de la fin d’année. Ce début d’année 2021 montre surtout les fruits de notre travail de repositionnement et de monétisation d’audiences tirées à l’enrichissement et la diversification de notre offre. Je ne peux pas vous donner d’objectifs chiffrés, mais ce semestre valide notre stratégie qui consiste à plus que compenser la décroissance organique de notre métier historique, la vente de magazines papier. La croissance de 3% dans le BtoC l’illustre au premier semestre. Cette croissance a été favorisée par notre capacité à augmenter le prix des magazines dans un contexte de baisse de volumes et de diversification de notre offre avec 357 000 abonnés hors magazine. Dans le BtoB, la baisse tendancielle de la publicité magazine est également plus que contrebalancée par l’offre digitale qui représente 85% des revenus. Au global, nous arriverons à la croisée des chemins : la baisse des revenus magazines, prépondérants, est plus que compensée par la vigueur de l’offre digitale. L’effet de la croissance globale de nos revenus est direct sur le bas du compte de résultat compte tenu de l’importance de nos coûts fixes et du travail de rationalisation des charges aussi bien fixes que variables. "

Eléments de compte de résultat consolidé du Groupe au 1er semestre (données à périmètre constant - source : Reworld Media)

Vous concluez le communiqué par « 2021 marque le départ vers une nouvelle dimension dans l’évènementiel ». Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Où en êtes-vous dans votre montée en puissance avec Hopscotch ?

" Aujourd’hui comme au 30 juin 2021, Reworld Media détient 27,75% du capital et 19,72% des droits de vote dans la société Hopscotch Groupe, qui n’est pas consolidée dans le compte de résultat (NDLR : pas de mise en équivalence tant que les 30% ne sont pas franchis). Nous sommes également présents au Conseil de Surveillance avec lequel nous entretenons de bonnes relations. Nous sommes très satisfaits de travailler avec les professionnels de l’évènementiel du Groupe Hopscotch qui est la référence du secteur en France avec 1600 évènements et 5 millions de visiteurs annuels. L’évènementiel, avec les rencontres en présentiel qu’il permet, complète parfaitement notre capacité à générer des contacts et à animer des communautés. Il s’agit d’accélération et d’évènements d’envergure, nous collaborons par exemple sur le Mondial de l’Automobile, propriété d’Hopscotch."

Enrichissement et diversification de l’offre chez Reworld Media (source : Reworld Media)

La situation financière du groupe s’est assainie grâce au cash dégagé. Quel est votre force de frappe acquisitive et quels sont les secteurs prioritaires ?

" La croissance externe reste au cœur de notre stratégie et constitue le principal levier de croissance. Notre force de frappe est très significative, avec des leviers de financement bancaire potentiels de l’ordre de 3 à 4x l’EBE 2021. Nous y consacrons toujours du temps, d’autant plus que le secteur des médias, de l’édition et de la formation sont en ébullition compte tenu de la digitalisation et de la recomposition capitalistique de grands acteurs français ou européens. Sites internet en France et à l’étranger, TV linéaire ou non linéaire, radio, sociétés de production de contenus par exemple pour nos podcasts…nous restons ouverts à tout ce qui peut enrichir notre offre auprès des consommateurs et annonceurs."

Bilan simplifié du Groupe au 30 juin (source : Reworld Media)

La société a annulé des actions et lancé un programme de rachat d’actions destinées aux managers. Quelle est votre motivation ?

" Nous avons procédé en juillet dernier à l'annulation de 2,7 millions d'actions auto-détenues, représentant environ 4,85% du capital, de sorte que le montant du capital social se compose désormais de 52.958.994 actions. Cette opération de réduction de capital permet à Reworld Media de maximiser la création de valeur pour ses actionnaires tout en maintenant sa politique de croissance et d'investissement. Par ailleurs, nous avons lancé un nouveau programme de rachat d'actions à hauteur de 7 M€, programme, montant qui n’a quasiment pas été investi à ce jour. Cet autocontrôle aura vocation à intéresser le top-management au sens large, une quinzaine de personnes, et à financer des acquisitions."

Actionnariat au 31 août (Source : Reworld Media)

L'auteur est actionnaire de la société à titre personnel.