Reworld Media a annoncé la nomination de Laetitia Quet au poste de Directrice administrative et financière. Laetitia Quet exerce des fonctions financières dans le secteur des médias depuis plus de 10 ans et a notamment été Directrice administrative et financière d'Altice Media France de 2016 à 2020. Elle est diplômée d'un master en Finance et Stratégies de Sciences Po.