Résultats semestriels 2020 : Croissance de la rentabilité à 15,1 M d'EBITDA / Solidité financière : 92 M de trésorerie / Fortes ambitions affichées

Communiqué de presse - 27/05/2020

Création de Reworld Media Proximité,

accélérateur de business en région

Reworld Media annonce la création de Reworld Media Proximité, nouvelle activité du groupe destinée à accompagner le développement des PME régionales dans leur transformation digitale. Alors que de nombreuses PME françaises n'exploitent pas ou peu la puissance de ce canal, Reworld Media Proximité met à leur disposition toutes les expertises digitales et les nombreux savoir-faire du Groupe Reworld Media, leader français des médias thématiques, pour les aider à déployer leur activité sur internet et augmenter ainsi leur chiffre d'affaires.

Un développement numérique devenu incontournable pour les PME

De très nombreuses PME françaises n'ont pas encore pris le virage du numérique. Selon l'étude réalisée en 2019 par le cabinet YouGov*, près d'un tiers d'entre elles n'avait pas de site Internet et seules 16% sont dotées d'un site e-commercequand 85% des français achètent en ligne selon la Fevad**.

Les témoignages de dirigeants d'entreprises sur l'apport du numérique en termes d'efficacité opérationnelle, de compétitivité ou encore de croissance ne manquent pas comme l'on peut notamment le constater sur France Num, le portail de la transformation numérique des entreprises lancé il y a 18 mois par le gouvernement.

Lors de l'enquête menée en 2019 par l'Afnic***, 92% des TPE/PME interrogées déclaraient que leur présence sur internet était indispensable (70%) ou utile à leur activité (22%). Egalement, selon le dernier baromètre "Croissance & Digital" de L'Acsel, les 64% des ETI qui ont pleinement mis en œuvre leur digitalisation profitent de 2,2 fois plus de chance d'être en croissance que celles qui n'ont effectué aucune transformation.

Face à la puissance du numérique et à l'évolution des modes de consommation, force est de constater que ce canal devient incontournable pour les PME. Le phénomène est par ailleurs d'autant plus marqué dans le contexte actuel du Covid-19, les entreprises les plus résistantes étant celles qui sont en mesure de rester au contact de leur marché et de leurs clients via le digital.

Reworld Media Proximité, un accélérateur de business pour les PME

La mission de Reworld Media Proximité est de contribuer activement au développement commercial des PME sur Internet. Cette nouvelle activité entend aider les entreprises à accroître leur chiffre d'affaires, à séduire de nouveaux clients, à mettre en place une stratégie de moyens sur-mesure, à optimiser leur budget marketing tout en mesurant le retour sur investissement de chaque action réalisée.