Reworld Media : 73 % des automobilistes estiment que le marché automobile est devenu complexe à comprendre

[Link]

Adot et Reworld MediaConnect décryptent les nouvelles attentes des Français en matière automobile.

un état des lieux des attitudes, opinions et attentes des Français en matière automobile.

Adot - suite marketing cross-device qui accompagne les marques de l'identification, à l'analyse de leurs audiences affinitaires, jusqu'à leur activation média - et Reworld MediaConnect, régie publicitaire du groupe Reworld Media (leader des contenus média sur l'automobile avec ses marques Auto Plus, L'Auto Journal et Sport Auto) ont réalisé une étude commune afin de dresser

Un an et demi après le début de la crise sanitaire, l'industrie automobile est touchée de plein fouet alors même qu'elle se trouvait déjà confrontée aux mutations d'un secteur soumis à d'importantes évolutions sociétales, économiques et environnementales. En interrogeant des échantillons de populations complémentaires (France entière, possesseurs de véhicules et intentionnistes), cette étude souhaite apporter aux acteurs de l'automobile des éléments opérationnels pour orienter leurs actions marketing à venir.

Un affect qui reste très fort autour de la voiture

Malgré une utilisation plus raisonnée de la voiture, l'affect reste encore très fort puisque 92% des automobilistes affirment que posséder sa propre voiture est important pour eux. En parallèle, on constate que seulement 27% souhaiteraient pouvoir utiliser librement une voiture sans en posséder. Les notions de liberté, d'utilité et de plaisir prévalent et rendent la notion de possession encore majoritaire.

Mais des consommateurs en décalage avec un marché de plus en plus complexe

Néanmoins, face aux mutations rapides de l'industrie, 73%des automobilistes estiment que le marché est devenu complexe à comprendre. Un besoin de pédagogie et de mise en avant des bénéfices conducteurs se fait ressentir dans les nombreux verbatims exprimés.

L'hybride convainc plus que l'électrique et les nouveaux services à domicile représentent une opportunité pour séduire un public plus jeune

Face à cette complexité, c'est l'offre de véhicules hybrides qui émerge le mieux et parvient à convaincre 54% des Français interrogés et 42% des intentionnistes, notamment les femmes. Il est jugé comme le meilleur compromis entre écologie et contraintes. Bien que la dimension écologique progresse dans les esprits, elle reste encore secondaire dans les critères d'achat.

Outre le véhicule, c'est toute l'offre de services autour des concessions qui s'est aussi réinventée. On constate un intérêt marqué pour les services à domicileque ce soit pour l'entretien(qui séduit 60%des possesseurs de véhicules) ou les essais et la livraison de véhicule (52%).Ces nouveaux services représentent une opportunité pour les marques notamment auprès des 35-49 ans.

Concession et marques de presse, toujours au cœur du parcours d'achat

50%.

A toutes les étapes du funnel d'achat (recherche d'info, comparaison, décision), les points de contacts privilégiés par les automobilistes restent les

Méthodologie - Interrogation de 2 échantillons complémentaires

Adot

-Création de questionnaires digitaux sur-mesure

-Echantillon ciblé représentatif de la population française en termes d'âge et de sexe

-Total de 702 répondants.

-Terrain du 04/06/2021 au 14/07/2021

Reworld MediaConnect

-Echantillon ciblé sur propriétaires de voiture 25+ représentatifs selon le sexe et l'âge

-Questionnaires on-line auto-administrés sur panel Reworld MediaConnect

-Total de 413 répondants

+ sous-échantillon « Intentionnistes Auto » dans les 12 mois (80 répondants)

Terrain du 20/07/2021 au 20/08/2021

La présentation détaillée des résultats est disponible sur demande