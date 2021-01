Reworld Media : Accord de co-diffusion digitale entre Sport en France & France Télévisions

"Le CNOSF et France Télévisions oeuvrent depuis de nombreuses années pour médiatiser le sport français. Je me réjouis donc de cet accord. Cela va apporter de la valeur aux événements, athlètes et équipes qui profiteront des reprises de France Télévisions. 2021 s'annonce comme une année digitale pour le projet Sport en France, en témoignent cet accord, et le nouveau site internet, et qui en appellent d'autres à venir."

Le match Brest / Metz a été co-diffusé en direct à la fois sur la chaîne Sport en France et sur France.tv/sport. La ligue Butagaz Energie est le premier à bénéficier de cet accord. D'autres événements et programmes seront repris par la suite par France.tv. Après l'EuroLeague de basket féminin la semaine dernière, c'est le Nîmes Archery Tournament (tir à l'arc) qui en bénéficiera : co-diffusion prévue le dimanche 31 janvier à partir de 13h30, en direct.

Cet accord vise à diversifier les contenus des deux médias. D'une part France tv sport aura la possibilité de diffuser en direct sur sa plateforme digitale www.france.tv , à la rubrique « sport », des événements Sport en France. D'autre part, Sport en France rediffusera certains reportages et documentaires, issus des magazines emblématiques sportifs Stade 2 et Tout le Sport, produits par la direction des sports du Groupe Public.

À propos de Sport en France :

Sportenfrance.com a fait peau neuve depuis le 4 janvier. Le live, la grille des programmes et les contenus y sont présentés dans un nouvel univers pour faciliter leur accès et lisibilité : événements, émissions et reportages.

Chaque fédération sportive bénéficie aussi d'une page dédiée depuis l'espace replay où elles peuvent retrouver l'ensemble de leur contenu développé avec Sport en France. A ce jour, le replay comptabilise plus de 2,8 millions de vues.

Sport en France vient de lancer son compte Linkedin : https://www.linkedin.com/company/sport-en-france.Informations corporate et promotion d'émissions seront communiquées aux membres et communautés du réseau social.

Rappel : Sport en France est la première chaîne dédiée à tous les sports, dans leur diversité et mixité, accessible à tous et partout gratuitement.

Créée en 2019 par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) en partenariat avec l'ensemble des fédérations sportives françaises, Sport en France permet la découverte de toutes les disciplines sportives à travers des contenus experts, inspirants et librement diffusables. Compétitions, émissions, documentaires, rencontres et immersion dans la vie des clubs, une programmation variée et exhaustive pour vivre le mouvement sportif au quotidien, avec plaisir et optimisme.

Sport en France est éditée par la société Média365 pour le compte du CNOSF. Sport en France est accessible sur : Orange (174) | Bouygues (192) | FREE (190) | SFR (129) | Molotv.tv | Samsung TV Plus | www.sportenfrance.com.

A propos de France tv sport :

France Télévisions est au service du sport français qui constitue un enjeu majeur pour maintenir un service public rassembleur et populaire.

L'offre sportive du groupe est riche, gratuite et diversifiée. Elle propose les plus grands événements de sport grâce à la puissance et la complémentarité de ses chaînes linéaires et de son offre numérique. Elle expose aussi une multitude de compétitions pour élargir leur audience et accompagner le mouvement sportif dans son ensemble.

En 2020, le sport sur France Télévisions est toujours aussi rassembleur : 52,2 millions de Français ont regardé au moins 15 minutes de sport sur les antennes du groupe, soit 90% de la population française.

