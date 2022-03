Reworld Media : BIBA lance son « BIBA SUMMER TOUR 2022 »

Communiqué de presse - 04/03/2022

BIBA lance son

« BIBA SUMMER TOUR 2022 »

L'été : la saison préférée des Français ! Alors quoi de mieux qu'une tournée des plages de France pour renouer avec le contact humain dans un esprit feel good ?

BIBA SUMMER TOUR : une expérience unique à la rencontre de la femme Biba… et des autres !

Biba lance le Biba Summer Tour sous la forme d'un van 100% écolo qui se déplacera cet été dans 5 stations balnéaires de France. Pendant 2 jours, un van Air Stream stylé, aux couleurs de Biba et plein de surprises, viendra à la rencontre des estivants.

100% éco-responsable, le BIBA SUMMER TOUR n'emploiera que des matériaux éco-conçus pour limiter au maximum l'empreinte carbone. Espace rafraichissement, animation musicale avec DJ…, le van Biba proposera une expérience festive et immersive.

A partir du 19 juillet, la tournée fera étape dans 5 villes en Côte d'Opale, Bretagne, Nouvelle Aquitaine et Côte varoise.

BIBA SUMMER TOUR: un partenariat exclusif avec un dispositif sur mesure

Le partenaire exclusif du BIBA SUMMER TOUR bénéficiera d'un dispositif événementiel clé en main, en parfaite en cohérence avec la cible femmes CSP+ (photo call, échantillonnage, animations…). L'événement sera amplifié sur l'ensemble de l'écosystème de la marque Biba (print, digital, social …) qui touche chaque mois plus de 5 Millions de français (One Next 2021 v4).

A propos de BIBA :

Biba est la marque média du changement positif. Biba laisse la parole aux acteurs et actrices du changement, aux influenceuses du nouveau monde, aux personnalités qui motivent et aident à réfléchir. Boulot, couple, famille, forme, bonne humeur… Et aussi de la mode et de la beauté, libres, inclusives et engagées. Biba donne les clés pour rebondir dans tous les domaines de la vie quotidienne. La marque est présente à travers son magazine mensuel diffusé à 151 000 exemplaires* et ses différents supports (digital/social) ; elle touche une audience globale de plus de 5 M de Français/mois**.

SOURCES : (*) Diffusion ACPM OJD DFP DSH - 2020-2021 (données moyennes sur 12 mois). (**),(One Next 2021 v4)

Contact media : PCE - Ségolène de St Martin - 33 (0)6 16 40 90 73 - sdestmartin@p-c-e.fr