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Reworld Media : Déclaration des dirigeants – Gautier Normand, 30-10-20

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30/10/2020 | 21:54

2020DD707317

30 octobre 2020

FR0010820274 - DD102883

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Gautier Normand, DGD

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : REWORLD MEDIA

LEI : 969500VO74QGAKE3EF53

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 30 octobre 2020

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 2.7000 Euro

VOLUME : 330 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 2.7000 Euro

VOLUME : 330 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 30 octobre 2020

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. Conformément au règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement de vos données personnelles en contactant l'AMF par courrier : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; par mail : accesdopers@amf-france.org. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

Disclaimer

Reworld Media SA published this content on 30 October 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 October 2020 20:54:06 UTC


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CA 2020 416 M 485 M -
Résultat net 2020 5,20 M 6,05 M -
Dette nette 2020 36,1 M 42,0 M -
PER 2020 14,1x
Rendement 2020 -
Capitalisation 140 M 163 M -
VE / CA 2020 0,42x
VE / CA 2021 0,37x
Nbr Employés 973
Flottant 42,6%
Graphique REWORLD MEDIA
Durée : Période :
Reworld Media : Graphique analyse technique Reworld Media | Zone bourse
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Tendances analyse technique REWORLD MEDIA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 2
Objectif de cours Moyen 4,75 €
Dernier Cours de Cloture 2,66 €
Ecart / Objectif Haut 103%
Ecart / Objectif Moyen 78,4%
Ecart / Objectif Bas 54,1%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Gautier Normand Chief Executive Officer & Director
Pascal Chevalier Chairman
Pablo Nowenstein Director
Alexandre Ichai Director
Paul Amsellem Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
REWORLD MEDIA-3.27%163
NEWS CORPORATION-7.43%7 707
THE NEW YORK TIMES COMPANY24.71%6 690
REACH PLC-23.75%414
D. B. CORP LIMITED-44.77%174
ILKKA-YHTYMÄ OYJ-6.59%101
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