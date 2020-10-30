Reworld Media : Déclaration des dirigeants – Gautier Normand, 30-10-20

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2020DD707317
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30 octobre 2020
FR0010820274 - DD102883
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
Gautier Normand, DGD
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : REWORLD MEDIA
LEI : 969500VO74QGAKE3EF53
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 30 octobre 2020
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 2.7000 Euro
VOLUME : 330 000.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 2.7000 Euro
VOLUME : 330 000.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 30 octobre 2020