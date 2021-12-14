Reworld Media : Déclaration des transactions des dirigeants -P. Chevalier – 14/12/21

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2021DD812245
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14 décembre 2021
FR0010820274 - DD149195
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
pascal chevalier, Président
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : REWORLD MEDIA
LEI : 969500VO74QGAKE3EF53
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 09 décembre 2021
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Attribution définitive d'actions gratuites
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro
VOLUME : 804 821.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 0.0000 Euro
VOLUME : 804 821.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 14 décembre 2021
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