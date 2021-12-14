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Reworld Media : Déclaration des transactions des dirigeants – G. Normand – 14/12/21

14/12/2021 | 14:38
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2021DD812041

13 décembre 2021

FR0010820274 - DD149173

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Gautier Normand, DGD

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : REWORLD MEDIA

LEI : 969500VO74QGAKE3EF53

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 09 décembre 2021

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Attribution définitive d'actions Gratuites

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 804 821.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0000 Euro

VOLUME : 804 821.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 13 décembre 2021

COMMENTAIRES :

Valeur sous jacente (valeur d'ouverture) : 7,20€ par action

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. Conformément au règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement de vos données personnelles en contactant l'AMF par courrier : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; par mail : accesdopers@amf-france.org. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Reworld Media SA published this content on 14 December 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 December 2021 13:37:02 UTC.


© Publicnow 2021
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Tréso. nette 2021 1,75 M 1,98 M -
PER 2021 11,1x
Rendement 2021 -
Capitalisation 367 M 414 M -
VE / CA 2021 0,79x
VE / CA 2022 0,68x
Nbr Employés 971
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Objectif de cours Moyen 9,41 €
Ecart / Objectif Moyen 32,5%
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Laetitia Quet Director-Administrative & Finance
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Fleur Pellerin Director
Secteur et Concurrence
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