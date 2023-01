Dans le prolongement du protocole d'accord signé le 22 novembre dernier, Reworld Media (ALREW) annonce avoir finalisé ce jour l'acquisition des activités print et digitales des marques Grazia et Icon dans le monde auprès du Groupe Mondadori.

Par cette acquisition, Reworld Media devient propriétaire d'une des marques média « haut de gamme féminin » référente à l'échelle mondiale. La marque Grazia est présente dans 23 pays, principalement déployée par un réseau de licenciés. Avec la marque Icon, Reworld Media intègre par ailleurs une marque média référente « mode & lifestyle » dans l'univers masculin en Italie.

Cette opération de croissance externe atteste de l'ambition de Reworld Media à l'international où le groupe réalise actuellement 26% de son chiffre d'affaires annuel[1], via essentiellement ses activités technologiques (pôle BtoB).

« Reworld Media prend un nouveau tournant à l'international ; nous allons désormais dupliquer en Europe et à l'échelle mondiale la stratégie de développement de marques média qui a fait le succès de notre groupe en France. Nous sommes ravis d'accélérer dans notre croissance à l'international à travers la puissance et le potentiel des marques Grazia et Icon, et avec la contribution d'un réseau de partenaires de qualité. Nous allons mettre à leur profit notre expertise du digital et nos technologies, tandis que l'étendue de leur réseau pourra contribuer à l'internationalisation de certaines de nos marques média. » - Gautier Normand, Directeur général de Reworld Media.

Les nouvelles marques acquises sont dorénavant réunies au sein de Reworld Media Italia, nouvelle filiale du groupe dirigée par Daniela Sola qui pilotait auparavant ces mêmes activités au sein du Groupe Mondadori.

A propos de Reworld Media

Reworld Media est un groupe en développement sur deux marchés, BTOC et BTOB.

Le marché BTOC par le déploiement d'offres de contenus, de services et de produits en affinité avec les centres d'intérêts des consommateurs, disponibles à l'abonnement et en vente à l'acte, auprès d'un bassin d'audiences captives de 37,5 millions[2] de français qu'il accompagne dans la digitalisation de leurs modes de consommation.

Le marché BTOB par la couverture de tous les leviers de la communication des entreprises qu'il accompagne dans la digitalisation de leur communication, et notamment à travers des solutions de brand marketing et performance marketing.

Le groupe a à son actif 80 marques médias multi-supports / multi-formats (print, digital, vidéo, audio, TV, événements) de qualité, génératrices d'audiences dans un grand nombre d'univers thématiques (Maison & Travaux, marie france, Grazia, Auto Plus, Science & Vie, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, etc.) et il intègre sa propre plateforme technologique à la performance (180 000 sites affiliés dans le monde).

Fondé en 2012, Reworld Media a réalisé, en 2021, un chiffre d'affaires annuel de près de 470 M€, est présent dans 11 pays et compte 1 150 collaborateurs.

Euronext Growth Paris – ALREW - Code ISIN : FR0010820274 - www.reworldmedia.com

Contacts

investisseurs@reworldmedia.com

Ségolène de St Martin, 33-(0)6 16 40 90 73, sdestmartin@p-c-e.fr

[1] Exercice 2021

[2] Source ACPM ONE NEXT 2022 S2

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mGeaYZeaZW3Iy2xtYpZlnJaYbmpmxGCbapecxZNrlsedbWtimJdjZpWaZnBonm1v

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77989-reworldmedia_cp-finalisationmondadori_10janv23.pdf

© Copyright Actusnews Wire

