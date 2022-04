Reworld Media : GRAZIA s'offre un nouveau site

GRAZIA s'offre un nouveau site :

Des contenus originaux et une nouvelle identité graphique premium déclinée sur tous les assets de la marque.

Le regard aiguisé, inspiré et rupturiste de Grazia sur la mode et la beauté est mis en majesté.

Plus aérien et allégé, un site écrin qui fait la part belle à l'image.

L'expert de la Mode, de la beauté et du lifestyle se renouvelle avec encore plus de contenus innovants :

Des insiders Fashion Week, des célébrités, des events,...

Des podcasts, des vidéos…

Des nouveaux formats "magazine" : Le petit Journal de la Beauté, Le mag de la sneakers...

GRAZIA : la marque digitale la plus dynamique

Avec 4M VU/mois, et une audience multipliée par près de 5 en 2 ans, le site invite à la découverte de contenus multiformats : réelle explosion de créativité et de graphisme audacieux sur fond d'expérience user optimisée.

Pour rappel, GRAZIA mobilise une communauté puissante et engagée avec plus de 800K followers et 84% de son audience sur mobile (+7pts vs UC).

« Décupler les codes de GRAZIA pour renforcer la cohérence de lecture et affirmer notre identité digitale. L'exigence de nos choix de sujets, des personnalités, pour rester dans la lignée éditoriale et maintenir la performance de nos rubriques. Des formats vidéo toujours plus MODE et audio pour toujours plus d'inspiration » - Magali Bertin, responsable éditoriale grazia.fr

*Médiamétrie - Février 2021

