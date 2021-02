Reworld Media : GUEULETON, le magazine des bons vivants, annonce l'arrivée en kiosque d'un 2ème numéro

Communiqué de presse -10/02/2021

GUEULETON, le magazine des bons vivants, annonce l'arrivée en kiosque d'un 2ème numéro

Gueuleton, le magazine lancé avec succès en novembre dernier par Reworld Media, en collaboration avec Arthur Edange et Vincent Bernard-Comparat, fondateurs de la marque, présente son 2ème numéro à retrouver, en kiosque, dès le 10 février 2021

Très attendu par les lecteurs fans, le deuxième numéro du magazine Gueuleton arrive ce mercredi 10 février dans les kiosques après un lancement qui n'est pas passé inaperçu, en novembre dernier. 70 000 exemplaires ont été vendus et pour faire face au succès, un retirage avait été effectué, dès les 15 premiers jours. Parallèlement, le magazine a séduit 8 000 abonnés en quelques semaines.

Porteuse d'authenticité, de convivialité et de partage, la marque Gueuleton s'installe en print et continue à fédérer une communauté de plus de 600 000 fans sur les réseaux sociaux.

Un 2ème numéro qui emmène les bons vivants en région lyonnaise, en Camargue, dans les Alpes…

C'est annoncé en couverture, le nouveau numéro de Gueuleton offre un moment de partage avec Guillaume Gomez, chef des cuisines du Palais de l'Élysée, et le célèbre sportif Sébastien Chabal.

Au fil de ses 130 pages, les bons vivants apprendront « presque » tout sur le pâté en croute, mis à l'honneur dans un dossier spécial. Ils retrouveront tout autant de rubriques qu'au premier numéro centrées sur l'authenticité, la gastronomie et la découverte des terroirs :

- « Le (gros) mot de Chicandier », chronique de Jason Chicandier, rire garanti autour de la raclette

- « Promenons-nous dans les bois », pour une ballade dans les Alpes

- « 50 nuances de brie », pour se mettre en appétit autour du brie -« C'est la mer qui prend l'homme », ou partir à la découverte de la magie du Vaccarès en Camargue

-"Du gras du bon", avec la gasconne des Pyrénées, un cochon hors-norme -« Bonnes Gueules », pour des rencontres avec Charlotte Salat, productrice de l'un des derniers Sa-lers Tradition fermier, Jean-Baptiste Senat, vigneron au cœur du Minervois, et Joseph Viola, Chef meilleur ouvrier de France installé à Lyon.

-« Et la santé bordel », avec pour star le chocolat -« En voiture Simone », qui met à l'honneur la Simca Aronde Montlhéry daté 1957

Et aussi, « Les gueuletons de l'histoire », « Made in France », « Le ciné des bons vivants », « Bons bouquins, », « Tranche de l'art »,…

« Les premiers pas de Gueuleton dans le print ont été couronnés de succès ; le lancement a été au-delà de nos espérances tant sur les réseaux qu'avec les nombreux témoignages touchants et porteurs que nous avons reçus. Merci à tous nos fans et aux bons vivants qui ont pris plaisir à parcourir ce nouveau titre rempli de bonnes choses, de plaisir et d'authenticité », indique Tancrède de la Morinerie, Directeur des rédactions chez Reworld Media.

Magazine trimestriel - Prix de vente 7,50 € - Dos carré

Cible : Hommes et femmes 30 ans et + ayant un intérêt pour l'authenticité, la gastronomie, et la découverte des terroirs. Une édition soutenue par un plan média conséquent, en print & sur les réseaux sociaux.

Gueuleton, le magazine des bons vivants

A propos de Gueuleton : la marque est née d'une histoire d'amitié entre deux jeunes qui se sont rencontrés durant leurs études, qui partageaient une même passion pour la découverte des terroirs, la gastronomie et la rencontre des producteurs. L'aventure a commencé avec un premier restaurant Gueuleton ouvert en 2014 à Agen, puis d'autres... Elle s'accompagne aujourd'hui d'un magazine dédié aux bons vivants, fait d'humour, d'authenticité et en retrouvant des gens du cru qui aiment la vie !

A propos de Reworld Media : Reworld Media est un groupe international en développement sur le marché BtoC via la production de plateformes de contenus, de services et de marques et, sur le marché BtoB via l'édition de solutions AdTech. Le groupe produit d'une part des contenus multi-support (web, print, vidéo, audio, TV) et des services d'abonnement qui sont déployés sur ses 45 marques media propriétaires (Science & Vie, Marie France, Maison & Travaux, Auto Plus, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine…) présentes dans 6 univers clés. D'autre part, il développe une offre de monétisa-tion d'audience à forte valeur ajoutée pour les marques annonceurs, comprenant performance, brand content et publicité programmatique. Fondé en 2012, Reworld Media est devenu le leader français des médias thématiques et est classé à la 4ème place du FW500 (classement des entreprises de la Tech française). Le groupe totalise un chiffre d'affaires annuel proforma de 462 M€, est présent dans 11 pays et compte 970 collaborateurs.

Euronext Growth Paris - ALREW - Code ISIN : FR0010820274 - www.reworldmedia.com

Contact media : PCE - Ségolène de St Martin, 33-(0)6 16 40 90 73,sdestmartin@p-c-e.fr