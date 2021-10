Reworld Media : Grande Finale du Be a boss Tour 2021 – les 3 lauréates élues

Be a boss, l'unique Forum national dédié aux femmes entrepreneures, a réuni pour sa 7ème édition un total de 800 participants sur l'ensemble des régions parcourues ainsi que 200 personnes hier à Paris à l'occasion de sa grande finale et de l'élection des lauréates aux Be a Boss Awards.

La finale parisienne a eu l'honneur d'accueillir, Delphine PLISSON, Présidente de La Maison Plisson, marraine de l'évènement, aux côté d'une quinzaine d'intervenants, entrepreneures, experts et professionnels de l'accompagnement de startups.

Sur 400 dossiers de candidature aux Be a boss Awards, 14 entrepreneures ont été sélectionnées durant la tournée régionale (Nouvelle-Aquitaine, Auvergne/Rhône-Alpes, Pays de la Loire, Occitanie, Sud, Antilles/Guyane, Paris IDF) pour concourir hier en finale.

Félicitations aux lauréates !

Marie Nagy pour REUS'EAT

Marine Bocabeille pour Les Minis Mondes

Oriane Sentis pour Smart Vrac

Ces 3 sociétés, grandes gagnantes des Be a boss Awards 2021, remportent chacune une semaine d'affichage dans le métro parisien offert par le groupe RATP, un volume de 30k€ d'espaces publicitaires à consommer dans les supports print et web du groupe Reworld Media (partenaire media) et un accompagnement premium proposé par Bpifrance. Elles succèdent à DIPONGO, LISTEN LEON et YDOL, gagnantes de l'édition 2020.

Be a boss offre chaque année une large visibilité aux startups féminines parmi les plus innovantes. Organisé par Be a boss Mag l'évènement bénéficie du soutien de nombreux partenaires très engagés auprès de l'entrepreneuriat féminin et est entre autres organisé avec :

Les 7 étapes du Be a boss Tour 2021

Nouvelle-Aquitaine • Auvergne / Rhône-Alpes • Pays de la Loire • Occitanie • Sud • Antilles / Guyane • Paris IDF