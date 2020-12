Reworld Media : Laetitia QUET est nommée Directrice Administrative et Financière

Communiqué Nomination - 15/12/2020

Laetitia QUET est nommée

Directrice Administrative et Financière

Reworld Media (ALREW) annonce la nomination de Laetitia Quet au poste de Directrice administrative et financière.

Laetitia Quet exerce des fonctions financières dans le secteur des médias depuis plus de 10 ans et a notamment été Directrice administrative et financière d'Altice Media France (2016-2020).

Laetitia nous rejoint avec une solide expérience des fonctions financières associées au pilotage d'une croissance forte et rentable sur le marché des médias. Nous sommes ravis de l'accueillir à la direction financière et de lui confier ce poste qui est essentiel dans la structuration et la poursuite du développement de notre groupe », indique Gautier Normand, Directeur général.

Laetitia Quet a démarré sa carrière en 2009 en tant que contrôleur de gestion puis Responsable du contrôle de gestion chez NextInteractive (groupe NextRadioTV).

En 2012, elle devient contrôleur financier au sein de NextRadioTV où elle a par la suite été nommée Directrice financière adjointe, intervenant au côté de la direction générale dans les différents enjeux de valorisation et de croissance des actifs medias du groupe.

Laetitia prend le poste de Directrice administrative et financière d'Altice Media France en 2016, dans la foulée du rachat de NextRadioTV par Altice Group.

Agée de 34 ans, Laetitia Quet est diplômée d'un master en Finance et Stratégies de Sciences Po.

A propos de Reworld Media :

Reworld Media est un groupe international en développement sur le marché BtoC via la production de plateformes de contenus, de services et de marques et, sur le marché BtoB via l'édition de solutions AdTech. Le groupe produit d'une part des contenus multi-support (web, print, vidéo, audio, TV) et des services d'abonnements qui sont déployés sur ses 45 marques media propriétaires (Science & Vie, marie france, Maison & Travaux, Auto Plus, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine…) présentes dans 6 univers clés. D'autre part, il développe une offre de monétisation d'audience à forte valeur ajoutée pour les marques annonceurs, comprenant performance, brand content et publicité programmatique. Fondé en 2012, Reworld Media est devenu le leader français des médias thématiques et est classé à la 5ème place du FW500 (classement des entreprises de la Tech française). Le groupe totalise un chiffre d'affaires annuel proforma de 462 M€, est présent dans 11 pays et compte 970 collaborateurs.

Euronext Growth Paris - ALREW - Code ISIN : FR0010820274 - www.reworldmedia.com

Contacts - investisseurs@reworldmedia.com

PCE - Ségolène de St Martin, 33-(0)6 16 40 90 73, sdestmartin@p-c-e.fr