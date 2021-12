Reworld Media : Mindshare & Reworld MediaConnect créent « Cercle Intime » pour Intibiome, une émission digitale qui brise les tabous sur l'hygiène intime des Françaises

> Rubrique dédiée SEO en slide show et diffusion de « Cercle Intime »

Cette vidéo de 40 min, mélant l'émission digitale aux témoignages des couples, est insérée dans une rubrique dédiée sur le site bibamagazine.fr, également intitulée « Cercle Intime ».

Campagne IAB cobrandée Intibiome x Biba : différents leviers display, emailing, RS, médiatisent toute l'opération avec une identité visuelle propre et bien reconnaissable, reprenant d'ailleurs le logo développé pour l'occasion.

Diffusion Social media mettant en avant des capsules en 2 chapitres : Couples / Experts. Quel est le challenge ? L'engagement KPI's : des vidéos vues à 100% sociales du chapitre 1 puis du 2, le tout pour atteindre le cœur de cible de toute l'opération.

Publi-reportage print dans les magazines Biba, Top santé , Dr Good , Marie France et Entre Nous , chacun flirtant avec les codes et adn de chaque marque média.

Les formats digitaux de « Cercle Intime » -émission, textes associés, informations produits, 8 capsules vidéos 30'- sont diffusés au sein de la rubrique co-brandée « Intibiome x BIBA » à retrouver sur :

https://www.bibamagazine.fr/lifestyle/cercleintime

